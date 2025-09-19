Huawei, Watch GT 6 Serisi ve MatePad 12X 2025’i Tanıttı

Huawei, Paris’te gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni nesil teknolojilerini tanıttı. Bunlar arasında 21 gün pil ömrü sunan Watch GT 6 serisi ve MatePad 12X'in yenilenmiş 2025 versiyonu M-Pencil Pro kalemiyle özellikle dikkatleri üzerine çekti.

Huawei Watch GT 6 Pro ve MatePad 12X 2025 Türkiye Fiyatı

Huawei’nin yeni tableti MatePad 12X 2025, Türkiye’de 24.999 TL fiyatla satışa çıktı. 12 inç HUAWEI PaperMatte ekran, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 10.100 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteğiyle öne çıkan tablet, kutusundan NearLink destekli manyetik klavye ile çıkıyor.

Arka tarafta 50 MP kamera, önde ise 8 MP kamera bulunuyor. Sadece 5,9 mm inceliğinde ve 555 gram ağırlığında olan cihaz, hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Yeni Watch GT 6 Pro ise Türkiye’de 15.999 TL fiyatla kullanıcılarla buluştu.

Lansmana özel AHWGT6 koduyla 500 TL indirim, ayrıca 3.398 TL değerinde FreeBuds SE 3 kulaklık ve EasyFit3 kayış hediyesi sunuluyor. Titanyum alaşımlı kasasıyla sağlamlık vadeden saat, 21 güne kadar pil ömrü, 5 ATM suya dayanıklılık, 40 metreye kadar dalış desteği ve gelişmiş spor modlarıyla geliyor.

Huawei lansmanda ayrıca FreeBuds 7i kulaklıklarını da tanıttı. Akıllı Dinamik ANC 4.0, uyarlanabilir gürültü engelleme, uzamsal ses ve yüksek kaliteli görüşme özellikleri öne çıkıyor. Huawei, Paris’teki lansmanıyla giyilebilir teknoloji, tablet ve ses ürünlerinde yeni bir dönem başlattı.