Windows 10'un Sevilen Özelliği Sonunda Windows 11'e Geliyor

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yeni işletim sistemine geçirmek için birçok hamlede bulundu. Sürekli olarak Windows 11'e geçmek için az bir süre kaldığına yönelik hatırlatmalarda bulunan şirket, en sonunda eski sürüme verdiği desteği kesti. Ne var ki bugün hâlâ çok sayıda kişi Windows 10 kullanmaya devam ediyor.

Bunun temel sebeplerinden biri elbette kullanım alışkanlıkları. Eski sürüme olan bağlılık, o işletim sisteminin artık benimsenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bir diğer neden ise yeni sürümde bazı eksikliklerin bulunması. Örneğin Windows 10'da görev çubuğunun yerini istediğiniz gibi taşırken yeni sürümde bunu yapmanız mümkün değil. Microsoft, bu tür sebeplerle yeni sürüme geçmek istemeyenleri duymuş olmalı ki yeni yaptığı duyuruda söz konusu özelliklerin yolda olduğunun bilgisini paylaştı.

Windows 11'in Görev Çubuğu Yenilikleri Neler Olacak?

Windows 11 için yakında yayınlanacak olan güncelleme ile birlikte görev çubuğunu ekranın üstüne, altına, sağına ya da soluna taşımak mümkün olacak. Şu ana kadar sadece ekranın alt kısmında sabit şekilde duran görev çubuğunun yeri değiştiğinde uygulama simgelerinin hangi hizada duracağını da belirlemek mümkün olacak. Örneğin ortalayabilecek ya da sola hizalayabileceksiniz.

Bu sadece basit bir taşımadan ibaret olmayacak. Menü düzeni de yeni taşınan konuma göre değişiklik gösterecek. Görev çubuğu nerede konumlandırılmışsa başlat gibi açılır menüler de ona göre açılacak. Yeni özellik kullanıma sunulduktan sonra görev çubuğunu ekranın soluna ya da sağına taşıyarak alandan tasarruf etmek mümkün hale gelecek. Böylece genel kullanıcı deneyimi de iyileştirilmiş olacak.

Görev Çubuğunun Yeri Nasıl Değiştirilecek?

Windows 11'de görev çubuğunun yerini değiştirme işlemi ayarlardan gerçekleştirilecek. Windows + I kısayolu ya da arama yoluyla erişebileceğiniz bu ayarlar açıldıktan sonra kişiselleştirme bölümüne gidip görev çubuğu kısmından görev çubuğu davranışlara basmanız gerekecek. Daha sonra burada görev çubuğunun konumunu belirleyebileceksiniz. Ayrıca uygulama simgelerinin nasıl sıralanacağını da belirleme imkânına sahip olacaksınız.

Windows 11'e Görev Çubuğu Taşıma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Windows 11'in görev çubuğu taşıma özelliği şu anda tüm kullanılan erişimi açık durumda değil. Sadece beta kullanıcıları ile test ediliyor. 2026 sona ermeden önce genel kullanıma sunulması bekleniyor fakat Microsoft tarafından henüz bununla ilgili resmî bir açıklama yapılmadığı için planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu belirtmekte fayda var.

Windows 11'de Başka Hangi Yenilikler Yapılacak?

Windows 11'de başlat menüsü daha özelleştirilebiir hâle gelecek. Örneğin sabitlenen, önerilen ve tümü bölümleri ayrı ayrı açılıp kapatılabilecek. Dosya önerileri, Dosya Gezgini ve benzeri yerlerdeki son açılan dosyalar etkilenmeden kapatılabilecek. Ayrıca başlat menüsünün boyutunun küçük mü yoksa büyük mü olacağı belirlenebilecek. Öte yandan ekran paylaşımı sırasında ekstra gizlilik için isim ve profil fotoğrafı gizleme olanağına da sahip olunacak.

Editörün Yorumu

Bana göre Windows 11'deki en büyük eksikliklerden birinin görev çubuğunun yeterince özelleştirilebilir olmaması. Bu, genel görünümü doğrudan etkiliyor. Öte yandan bazen dikkat dağıtıcı da olabiliyor. Kullanıcılar, bunu tamamen kendi tercihine göre taşıma imkânına sahip olduğunda daha konsantre olmuş şekilde çalışma imkânı elde edilecek ve bu sayede verimlilik de büyük ölçüde artacaktır.