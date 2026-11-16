HUAWEI XMAGE Awards 2026 Kazananları Açıklandı: Türkiye’den Dört Eser İlk 100’de

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HUAWEI XMAGE Awards 2026’nın sonuçları Paris’te açıklandı. Huawei’nin paylaştığı bilgilere göre 820 binden fazla başvurunun değerlendirildiği yarışmada Türkiye’den dört eser küresel XMAGE 100 seçkisine girdi. Türkiye yarışmasının kazananları da belli oldu.

Mobil fotoğrafçılığa odaklanan HUAWEI XMAGE Awards 2026’nın ödül töreni 11 Kasım’da Paris’in Grand Palais binasında düzenlendi. Paris Photo iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte yarışmanın küresel kazananları duyuruldu.

Bu yıl 10. yılını kutlayan yarışmaya eşlik eden “Kalpleri Isıtan Bir Dünya” sergisi de aynı gün kapılarını açtı. Chen Xiaobo Ekibi’nin küratörlüğünü üstlendiği sergi 15 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırladı.

Türkiye’den Hangi Eserler XMAGE 100’e Seçildi?

Dünya genelindeki başvurular arasından seçilen 100 çalışmanın yer aldığı XMAGE 100 listesine Türkiye’den dört eser girdi. Uluslararası jürinin seçtiği çalışmalar şöyle sıralandı:

Two Silences

Yansımalı mıyız

Zamanın Aynası

Minik Masum

Bu eserlerin sahipleri 1.500’er dolarlık XMAGE Yaratım Fonu almaya hak kazandı. Seçki farklı ülkelerden katılımcıların cep telefonlarıyla kaydettiği portreleri, günlük yaşam sahnelerini ve kişisel hikayeleri bir araya getirdi.

Türkiye Yarışmasında Birincilik Can Ceylan’ın Oldu

Yarışmanın Türkiye ayağında 1.360 katılımcı yer aldı. Başvuruları fotoğraf sanatçısı Hürdoğan Keskin ve Huawei Türkiye ekibi değerlendirdi. Can Ceylan, “Renk bağırırken gölge susar” adlı çalışmasıyla Türkiye genel klasmanında birinci oldu. Ceylan’ın ödülü HUAWEI Mate X7 oldu. “SuperTree Grove” adlı gece fotoğrafıyla TuneBucks kullanıcı adlı katılımcı ikinci sırayı aldı. “Günbatımı meclisi” adlı çalışmanın sahibi Ridifree ise üçüncü oldu.

Derece Katılımcı Eser Ödül Birinci Can Ceylan Renk bağırırken gölge susar HUAWEI Mate X7 İkinci TuneBucks SuperTree Grove HUAWEI Pura 80 Ultra Üçüncü Ridifree Günbatımı meclisi HUAWEI Pura 80 Pro

Küresel Büyük Ödülü Üç Çalışma Kazandı

Küresel yarışmada 820 binden fazla başvuru değerlendirildi. Jüride Pulitzer ödüllü foto muhabiri Liu Heung Shing ve Paris Photo Direktörü Florence Bourgeois gibi fotoğrafçılık ve sanat dünyasından isimler yer aldı.

XMAGE 100 seçkisine giren çalışmalar arasından üçü Büyük Ödül’e layık görüldü. Bu eserlerin sahipleri 10.000’er dolarlık XMAGE Yaratım Fonu ve elektronik sertifika kazandı. Seçkideki diğer 97 fotoğrafçıya ise 1.500’er dolarlık fon desteği verildi.

Ali Abdul Hamid Alarbash’ın “Light & Shadow Across France” adlı çalışması büyük ödülü kazanan eserlerden biri oldu. HUAWEI P60 Pro ile çekilen çalışma Paris sokaklarındaki günlük yaşamı ışık ve gölge üzerinden anlattı.

Mai Shunxi’nin “A Fleeting Encounter” adlı eseri şehir hayatındaki kısa bir karşılaşmaya ve bu anın taşıdığı duyguya odaklandı. Wan Ben’in “Gaze Across Time and Space” adlı çalışması ise eski taş heykellerle gökyüzünde bir uçağın bıraktığı izi aynı karede buluşturdu.

Dokuz Kategoride Ödül Verildi

Yarışma fotoğrafın yanı sıra video çalışmalarına da yer verdi. Katılımcılar Telefoto, Renk ve Gölge, Geceden Kareler, Suretler, Kalpleri Isıtan Bir Dünya, Deneysel, Hareketin Ritmi, Hikaye Anlatıcılığı ve Aksiyon kategorilerinde yarıştı. Kategori birincileri HUAWEI nova 14 Pro, ikincileri HUAWEI FreeClip 2 ve üçüncüleri HUAWEI Watch Fit 4 ile ödüllendirildi.