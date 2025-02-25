Gözler Mart Ayında: Huawei'den Yepyeni Bir Telefon Geliyor

ABD'nin güvenlik endişeleri nedeniyle Amerikan pazarında yasaklı olmasına rağmen Huawei, Mart ayında yeni bir telefon modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Huawei'nin Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, Weibo'da paylaştığı bir videoyla Mart ayında yepyeni bir cihaz tanıtacaklarını müjdeledi. HarmonyOS'un yerel gelişiminden bahsederken şu ifadeler kullanıldı:

Birçok kişi bizden beklenmedik ürünler istiyor. Size ufak bir ipucu: Mart'ta görüşürüz!

Bu yeni modelin hem yazılım hem de donanım açısından sektörde büyük ses getirileceği söyleniyor. Ayrıca bu cihazın Huawei'nin mobil ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağı da konuşulanlar arasında.

Foto: Pocket 3 söylentileri.

Uygun Fiyatlı, Yenilikçi Ürün

Huawei, bu yenilikçi telefonunda Tencent, ByteDance, Alibaba ve Meituan gibi Çin'in dev teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak uygulama deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Yu Chengdong'un daha önce yaptığı bir açıklamada, Huawei'nin bugüne kadarki en yenilikçi ürününü piyasaya süreceği vurgulanmıştı. İlaveten cihazın herkesin bütçesine hitap edebilecek bir fiyat aralığında olacağı belirtiliyor.

Mart'ta tanıtılması planlanan bu yeni form faktörlü telefon hakkında henüz bir bilgi yok. Sadece dediğimiz gibi form faktörü ve epey yenilikçi bir model olacağı konuşuluyor. Pocket 3, adından da anlayabileceğimiz gibi cebe sığan bir modelin üst düzey özelliklerle piyasaya sunulmasını bekleyebiliriz. Detayları Mart ayında göreceğiz.