Katlanabilir iPhone Büyük Bir Sorunu Çözecek!

Katlanabilir telefonlar her geçen gün gelişiyor olsa da teknoloji devlerinin henüz çözemediği bir sorun var. Katlanabilir telefonların ekranında bir katlama izi bulunuyor. Bu katlama izi / ekran kıvrımı Samsung'un telefonlarında net bir şekilde görülebilirken, Çinli üreticiler son dönemde bunu oldukça az görünür hale getirdi.

Katlanabilir iPhone'da Katlama İzi Olmayacak!

Yıllardır devam eden katlanabilir iPhone söylentileri geçtiğimiz günlerde tekrardan alevlendi ve ekranlardaki bu katlama izi konusunda dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

ET News tarafından paylaşılan bilgilere göre katlanabilir iPhone piyasadaki diğer cihazlar gibi içe katlanan bir tasarıma sahip olacak. Ancak ekran açıldığında herhangi bir katlama izi görülmeyecek. Sanki bir iPad kullanıyor gibi kusursuz bir ekran deneyimi sunulacak.

Yani Apple'ın oldukça geç katıldığı katlanabilir telefon alanındaki en büyük pazarlama stratejilerinden birisi "herhangi bir katlama belirtisi görülmeyen ekran" olacak. Apple'ın katlanabilir iPhone konusunda parça ve tedarikçi kararlarını Nisan ayına kadar vereceği belirtiliyor.

Bu kapsamda 2026'nın ikinci yarısında veya 2027'nin başında iPhone Fold görme ihtimalimiz yüksek.