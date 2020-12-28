Huawei Yeni Yıl Hediyesi Gerçek Mi? Huawei'den Dolandırıcılık Uyarısı

Son günlerde WhatsApp yolu ile yayılan Huawei yeni yıl hediyesi gerçek mi? Kullanıcılar Huawei yeni yıl hediyesinin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Huawei Türkiye tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Huawei ürünlerinin resmi mağazasına ise bu adresi tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Huawei Yeni Yıl Hediyesi Açıklaması Geldi

WhatsApp'tan yayılan Huawei yeni yıl hediyesi gerçek değil. Huawei yeni yıl hediyesi mesajını dikkate almayın. Dolandırıcılar verilerinizi çalmaya çalışıyor.

Huawei adı kullanılarak bir dolandırıcılık yapılmakta. Dolandırıcılar günümüzde pek çok markanın adını kullanarak kullanıcılarını verilerini çalmaya çalışıyor. Dolandırıcılar tarafından ismi kullanılan son marka Huawei oldu.

Huawei yeni yıl hediyesi mesajına kesinlike itibar etmeyin.

Huawei Türkiye bu dolandırıcılık hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Resmi kanallarımız dışındaki kampanya, yarışma ve çekiliş duyurularına itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Tüm kampanyalarımızı aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



Resmi kanallarımız dışındaki kampanya, yarışma ve çekiliş duyurularına itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

👉https://t.co/Xawr2jSAor

👉https://t.co/QmIe4gSWKu

👉https://t.co/aPAqcebC0O pic.twitter.com/vEKhA1dOjK — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) December 27, 2020

Huawei Türkiye HMS İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Huawei adı altında Phishing yapan bir Web sayfası geziyor. Ekran görüntüsünü ve linki paylaşıyorum. Bu sayfa ve link Huawei bünyesinde değildir. Lütfen dikkatli olun." cümlelerine yer verildi.

Huawei adı altında Phishing yapan bir Web sayfası geziyor. Ekran görüntüsünü ve linki paylaşıyorum. Bu sayfa ve link Huawei bünyesinde değildir. Lütfen dikkatli olun. pic.twitter.com/PHUUQH5yNb — Kaan Arlı (@kaanarli) December 27, 2020

WhatsApp üzerinden kullanıcıların birbirine göndermesi ile birlikte yayılan dolandırıcılar tarafından hazırlanan web sitesini dikkate almamanız gerekiyor. Telefonunuza böyle bir mesaj gelir ise direkt olarak silmenizi tavsiye ediyoruz.

Phishing (Oltalama) Saldırısı Nedir?

Phishing (Oltalama), yasa dışı yollarla bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını öğrenmek amacıyla kullanılıyor. Bir kişinin sahipliğindeki değerleri, yasadışı aldatma yolları ile ele geçirme veya değerlerine zarar verme eylemi olan Phishing'e karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Dolandırıcılar, e-posta ve SMS gibi yollarla kişilere ulaşıyor ve kişilerin kredi kartı gibi ayrıntılarını sanki resmi bir kurummuş gibi istiyor. Buna karşılık veren kullanıcıların da hesapları, şifreleri vb. özel bilgileri çalınıyor.

Günümüzde yaygın olarak yapılan bu saldırılara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tüm bankalar, markalar vb. kurumlar hiçbir zaman kullanıcılarından e-posta aracılığı ile şifre ve kart bilgileri gibi özel verileri istememekte. SMS veya e-posta aracılığı ile kart bilgilerinizi veya şifrelerinizi isteyenlere itibar etmemelisiniz.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Huawei Mate 40 Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.