Huawei Yöneticisi Üçe Katlanan Telefon Kullanıyor! İşte Görüntüler

Huawei ve Samsung'un üçe katlanabilen telefon konusunda büyük bir yarış içerisinde olduğunu ve cihazların yakında tanıtılacağını duyurmamızın üzerinden 24 saat geçmeden önemli bir gelişme yaşandı. Huawei Tüketici BG Yönetim Kurulu Başkanı Richard Yu (şirketin eski CEO'su) bu telefonu kullanırken görüldü.

Üçe Katlanan Telefon Eski Huawei CEO'sunun Elinde!

Uçakta çekilen fotoğrafta Richard Yu'nun elindeki telefon her şeyi gözler önüne seriyor. Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi normal katlanabilir telefonların aksine cihazda bir yerine iki menteşe olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Önceki haberimizde bu menteşeler sayesinde üçe katlanabilen cihazın yaklaşık 10 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağını ve Kirin 9 serisi bir işlemciden güç alacağını dile getirmiştik.

Fotoğraftaki cihaz ekran boyutu konusunda beklentilerimizi karşılıyor. Huawei yöneticisinin elindeki cihaz bir prototip olsa da, son kullanıcıya sunulacak cihazın tasarımsal açıdan çok farklı olmayacağına eminiz.

Üçe katlanabilen Huawei telefonun Mate 70'ten önce resmi olarak piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Mate 70 bu yılın dördüncü çeyreğinde beklendiği için bu yeni katlanabilir telefonun da birkaç ay içerisinde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.