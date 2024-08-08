Üçe Katlanabilen Telefonlar Geliyor! İşte Tanıtım Tarih

Katlanabilir telefonların yaygınlaşmaya başlaması ve fiyatlarının ilk çıktıkları döneme göre ucuzlaması sonrasında yeni inovasyon ihtiyaçları ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de yaklaşık dört yıldır gündemde olan üç kere katlanabilir telefonlar oldu. Geçtiğimiz aylarda bu konuda çalışmaların olumlu geçtiğini sizlere duyurmuştuk.

Samsung ve Huawei Arasında Üçe Katlanabilen Telefon Savaşı

Paylaşılan son bilgilere göre üç kez katlanabilen ilk telefon nihayet geliyor. Daha heyecan verici olan detay ise Samsung ve Huawei'nin bu konuda büyük bir rekabet içerisine girmesi. Aslında TCL benzer bir ürün tanıtmıştı fakat piyasaya sürmediği için henüz kimse ilk üretici olmadı.

Çin sosyal medyasındaki bazı yeni söylentilere göre Huawei üçe katlanabilen ekran konusunda engelleri aştı ve önümüzdeki ay Çin'de bu telefonu tanıtacak. Bu telefonun çift menteşeli tasarımının "içten dışa" yapıda bir mekanizmaya sahip olması bekleniyor.

Üçe katlanabilen telefon HarmonyOS Next ile çalışacak ve PC düzeyinde uygulamalar çalıştırabileceği iddia ediliyor. Hem PC'de hem mobilde olan uygulamalar olduğu için bu şaşırtıcı olmaz. Telefon tamamen açıldığında ekranı 10 inç büyüklüğünde olacak.

Bu kapsamda Huawei'nin "dünyada ilk" ünvanını Samsung'a bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor. Diğer yandan Huawei'nin telefonları ABD pazarında olmadığı için Samsung "küresel pazarda" üçe katlanabilen ilk telefonu satan üretici olabilir. Hangisinin daha önce tanıtacağını önümüzdeki ay göreceğiz.