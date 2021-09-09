Huawei Yuvarlanabilir Telefon Patentini Aldı

Huawei yuvarlanabilir telefon için patent başvurusunda bulundu. Üç farklı tasarıma sahip olan bu patent, Çinli üreticinin hem Samsung'dan hem de LG'den bir şeyler öğrendiğini gösteriyor.

LetsGo Digital'e göre Huawei, üç konsepti olan katlanabilir bir akıllı telefon için patent başvurusunda bulundu: bir kapalı pozisyon ve iki açık pozisyon. Technizo Concept, LetsGo Digital tarafından yayınlanan patente uygun konsept görselleri oluşturdu.

Huawei yuvarlanabilir telefonu LG'den ilham alıyor

İlk konumda ekran %35 oranında büyütülüyor ve ekranı daha da dışarı çektiğinizde, kapalı konuma göre ekran boyutunda en az %70 büyüme yaşanıyor. Sonuç olarak ise 6,5 inçlik ahize, 11 inçlik bir tablet haline geliyor.

Huawei patentine göre ekran, çizilmelere ve ekrana zarar verebilecek diğer temaslara karşı korumasız bırakacak şekilde dışarıya yerleştirilecek.

Patent, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) sunuldu ve "'Dokunsal ve ses efektli kontrol edilebilir katlanabilir ekran" başlığını taşıyor. İlgili teknoloji, yuvarlanabilir cihazın kullanıcılarının el hareketlerini (Huawei tarafından "serbest el hareketi kontrolü" olarak adlandırıldı) veya dokunmatik ekranı kullanarak ekranı açmasına izin verecek. Ekrandaki sanal kaydırıcı, ekranı büyütmeye veya küçültmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Huawei'nin yuvarlanabilir teknolojisini kullanmasının bir başka avantajı ayrı selfie kamerasına ihtiyacın olmamasıdır. Ahizenin arkasında üç farklı kamera içeren bir kurulum ile büyük bir ekran var.

LG, akıllı telefon işini tamamen kapatmadan önce, LG Rollable adında yuvarlanabilir ekranlı bir telefon geliştiriyordu. LG, Rollable'da hangi ekran teknolojisini kullandığını veya cihazın ekran boyutlarıyla ilgili herhangi bir ayrıntıyı onaylamamıştı. Şirket akıllı telefonlardan çekilmeden önce, bazıları Rollable'ın piyasaya sürüleceğini umuyordu.

Ancak yuvarlanabilir mekanizmayla ilgili sorunlar ve dayanıklılığıyla ilgili sorular yüzünden cihaz lansman için tam olarak hazır değildi. Dayanıklılık sorunu, yuvarlanabilir ekran için doğaldır, çünkü ekran ne kadar uzun açılırsa ekranın ucu da o kadar az sağlam olacaktır. Huawei ise ekranı telefonun gövdesine sıkıca tutmak için mıknatıs kullanmayı planlıyor.

Tüm bunlara ek olarak Samsung'un da çekilebilir bir içe katlanır ekran ile Galaxy Z Fold and Roll'un patentini aldığını hatırlatmak gerekiyor. Samsung ayrıca Huawei'nin katlanabilir telefonuna çok benzeyen Samsung Galaxy Z Flip Slide için patent koruması almayı ihmal etmedi.