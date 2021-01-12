LG Rollable (Yuvarlanabilir) Duyuruldu: 2021'de Satışa Çıkıyor

LG Rollable duyuruldu. LG Rollable telefon özellikler neler? LG Rollable telefon ne zaman satışa çıkacak? İşte akıllı telefon dünyasında yeni bir dönem başlatacak yuvarlanabilir ekranlı LG Rollable.

LG, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Rollable telefonunu tanıttı ve şirket, 2021'de satışa sunulacak gerçek bir ürün olduğunu onaylıyor. LG Rollable, "benzersiz bir yeniden boyutlandırılabilir ekran" olarak adlandırılan bir panelle ön plana çıkıyor. Telefon ekranı, kullanıma bağlı olarak daha büyük bir ekran alanı sağlamak için içeri ve dışarı kaydırılabiliyor.

Bir LG sözcüsü Nikkei'ye yaptığı açıklamada, "Yönetimimiz bunun gerçek bir ürün olduğunu göstermek istedi, çünkü katlanabilir telefonla ilgili pek çok söylenti var. LG Rollable modelinin CES 2021'de piyasaya sürüldüğü gibi, bu yıl piyasaya çıkacağını da söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Nikkei ayrıca LG'nin yuvarlanabilir ekran teknolojisi için Çin'in BOE Teknoloji Grubu ile çalıştığını bildirdi. Ancak LG, Rollable'da hangi ekran teknolojisini kullandığını veya cihazın ekran boyutlarıyla ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz onaylamadı.

Bilmeyenler için; LG ilk olarak şirketin "Explorer Project" deneylerinin bir parçası olarak yuvarlanabilir ekran üzerinde çalışmaya başladı. Şirket bu projeyi daha önce ikili OLED ekrana sahip LG Wing akıllı telefonunda test ederek merak uyandırmayı başarmıştı.

(LG Rollable resmi lansman videosu)

LG Rollable telefon özellikleri neler?

LG'nin Rollable tasarımı henüz somut bir şekilde ortaya koyulmasa da, resmi olarak duyurulduğunu söylemek mümkün. Özellikle makul boyutta bir tablete dönüşebileceği gözlemenen LG Rollable'ın tasarım anlamında ilgi çekici göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak ağırlığı veya ekran boyutları henüz belirsizliğini koruyor.

Yeni Rollable telefonunun resmileştiğini ve bu yıl piyasaya çıkacağını göz önünde bulundurursak, telefon üreticileri arasında yuvarlanabilir ekran teknolojisi için bir yarışın başladığını söyleyebiliriz. Daha önce Oppo, Samsung ve TCL gibi şirketler prototip cihazlarıyla gündem olmuştu. Hatta Oppo, genişletilebilir OLED ekranlı bir konsept cihazı tanıtmıştı.

Peki ya siz katlanabilir veya yuvarlanabilir ekranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatları makul tutulursa günümüz akıllı telefonların yerini alabilirler mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.