Hubble, 60 Milyon Işık Yılı Uzaklıkta Bulunan Yeni Bir Sarmal Galaksi Keşfetti

Hubble Uzay Teleskopu'ndan gelen bu haftaki görüntü, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde 60 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Hubble'ın Geniş Alan Kameraları kullanılarak çekilen sarmal galaksi NGC 4571'i gösteriyor.

NASA/AUA Hubble Uzay Teleskobu'nun Geniş Alan Kamerası ile çekilen bu kozmik portre, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde Dünya'dan yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan sarmal galaksi NGC 4571'in nefes kesici bir görüntüsünü gözler önüne seriyor. Adı Berenis'in Saçları olarak tercüme edilen bu takımyıldız, adını 2.200 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış bir Mısır kraliçesinden almıştır.

Hubble ve ALMA Projeleri

Hubble bilim insanları "Bu görüntü, iki büyük gözlemevinden (Hubble ve Atacama) (ALMA) geliyor." dedi. Hubble ve ALMA gözlemlerinin kombinasyonu, farklı dalga boyları kullanan hedefleri gözlemlemek için harika bir eşleşme sağlıyor. Hubble bilim insanları ayrıca "Hubble'ın ultraviyole dalga boylarındaki keskin gözlemleri, gökbilimcilerin sıcak, parlak, yeni oluşmuş yıldızların yerini tam olarak belirlemesini sağlıyor. ALMA ve Hubble gözlemleri birlikte, yıldız oluşumunu inceleyen gökbilimcilere hayati bir veri deposu sağlıyor ve NASA/ESA/CSA James Webb Uzay Teleskobu ile gelecekteki bilim için zemin hazırlıyor." ifadelerinde bulundu.

Hubble gibi ALMA da çeşitli oluşum aşamalarındaki bir dizi gezegenlerden, uzaklardaki Jüpiter ve onun karmaşık atmosferi gibi kendi güneş sistemimizdekilere kadar çeşitli hedefleri incelemek için kullanılıyor.

NCG 4571 galaksisi, Hubble ve ALMA arasındaki PHANGS-HST projesinin bir parçası olarak görüntülendi. Bu araştırma, yakındaki galaksilere bakarak yıldızların gaz bulutlarından nasıl oluştuğunu öğrenmeyi amaçlıyor. Sarmal galaksi NCG 2835'den alınan Hubble görüntüsü de aynı projenin bir parçasıydı.