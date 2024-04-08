Her Hükümet Kendi Bağımsız Yapay Zeka Bulutu Olsun İsteyecek: Tahminler Ne Gösteriyor?

Oracle'dan Larry Ellison, son kazanç açıklaması sırasında, gelecekte büyük bir pazar fırsatı olarak gördüğü bir konuya dikkat çekti.

Oracle kurucusu, eski CEO ve mevcut başkan ve baş teknoloji sorumlusu, ulusal ve eyalet hükümeti uygulamalarının Oracle Cloud Infrastructure gibi platformlarda bugüne kıyasla çok daha fazla çalıştırıldığını görüyor ve bunun çeşitli şekillerde gerçekleşmeye başladığını belirtti.

Yapay Zeka ile Hükümet Nasıl Uyumlu Hale Getirilir?

Larry Ellison açıklamasında, “Şirketlerle iş kazanmaktan bahsediyoruz. İlk defa ülkeler için iş kazanmaya başlıyoruz. Ulusal hükümetle egemen bölgeler konusunda pazarlık yaptığımız birçok ülke var” dedi.

Ancak Ellison, analistlerle son kazanç açıklaması hakkında konuşurken tahmininde daha da ileri giderek şunları söyledi: “Her hükümet, hemen hemen her hükümet, egemen bir bulut ve bu hükümet için ayrılmış bir bölge isteyecektir.”

Özellikle Sırbistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin AB'ye uyumlu hale gelme süreçlerini ele alan Ellison, yapay zeka teknolojisinin bu süreçleri önemli ölçüde hızlandırabileceğine işaret etti.

Sırbistan'ın AB'ye uyumlu hale gelmesinin 8 yıl sürdüğünü ancak yapay zeka ile bu sürecin kısaltılabileceğini belirten Ellison, Arnavutluk'un yasalarını 18 ay ila 2 yıl içinde AB ile uyumlu hale getirebileceklerini tahmin ediyor.

Yapay Zeka Hükümeti Verimli Hale Getirebilir mi?

Bulut hizmetlerini ve yapay zeka destekli çözümleri içeren geleceğin bir versiyonu, hükümeti daha verimli hale getirebilir. Öncelikle felaket ve kurtarma durumlarında işten çıkarmanın hükümetin odak noktası olduğu belirtiliyor.

Sırbistan’ın da aralarında bulunduğu ülkeler, Oracle Bulut Altyapısını standartlaştırıyor ve sağlık hizmetlerinin otomatikleştirilmesi gibi süreçler için üretken yapay zekayı kullanıyor.

Elon Musk’un Starlink ortaklığıyla internet hizmetlerinin uzak bölgelere sunulmasıyla ilgili anlaşmalar Kenya ve Ruanda’da yapılıyor; burada OCI ve Starlink, hangi mahsulün hangi bölgede yetiştiğini ve bunların yeterli besin alıp almadığını görmek için kırsal çiftliklerin haritasını çıkarıyor.

Ellison, “Bu haritalar yapay zeka destekli, tarımsal çıktılarını planlamalarına ve tarımsal çıktılarını tahmin etmelerine, pazarları tahmin etmelerine, tarımsal çıktının lojistiğini yapmalarına ve tüm bunları yeni nesil ulusal uygulamalar olarak yapmalarına yardımcı oluyor” dedi.

Yapay Zeka Birçok Endişeyi Meydana Getiriyor

Gardner ise, dünya çapında bir seçim yılında daha üretken içeriğin çoğaldığına ve teknolojinin etkin olduğu müdahalelerle ilgili tüm sorunlara dikkat çekerek, “Veri güvenliği, kim olduğunuzun, hükümetlerin kim olduğunun, hangi içeriği görüntülediğinizin, finansal sistemler ve yapay zeka yönetimi arasındaki tüm bağlantı noktalarının doğrulanmasıdır. Yapay zekayı bir yıkım aracı olarak kullanmak oldukça korkutucu” açıklamasında bulundu.

Bulut şirketinin baş ürün sorumlusu Simone Bohnenberger ise, dünyadaki büyük hükümetlerin, tüm hizmetlerini ve özellikle savunma, vergiler, sağlık gibi kritik alanlardaki hizmetleri tamamen buluta ve yapay zeka neslinin kontrolüne geçirmeyi göze alamayacaklarını belirtti.