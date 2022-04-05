Hulu'nun Yeni Güncellemesi iOS Kullanıcılarının Merakla Beklediği Özelliği Getiriyor

Disney'in sahip olduğu popüler yayın hizmeti Hulu, Pazartesi günü iOS uygulaması için uzun zamandır beklenen güncellemesini yayınladı.

Platform bu yeni güncellemeyle birlikte artık iPhone ve iPad kullanıcıları için SharePlay özelliğini destekliyor, böylece kullanıcılar FaceTime aracılığıyla içerikleri başkalarıyla birlikte izleyebilecekler. Bu güncelleme ilk duyurulmasından itibaren uzun süredir bekleniyordu ve nihayet herkese açık bir şekilde yayınlandı.

Hulu'nun Yeni Güncellemesi SharePlay Özelliğini Getiriyor

Bilmeyenler için SharePlay, iOS 15 ve tvOS 15 ile sunulan ve kullanıcıların Apple'ın FaceTime özelliğini kullanarak diğer kişileri aynı içeriği birlikte izlemeye davet etmelerini sağlayan bir özellik. iOS için Hulu uygulamasının en son sürümüyle birlikte platform nihayet SharePlay desteğine kavuştu. SharePlay ile FaceTime üzerinden arkadaşlarınız ve ailenizle senkronize olarak Hulu kitaplığındaki içerikleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Hulu böylelikle Disney+, TikTok ve tabii ki Apple TV+ gibi SharePlay ile çalışan diğer uygulamaların arasına katılıyor. SharePlay ayrıca Apple Music ve Apple Fitness+ ile de çalışıyor, böylece video görüşmesi sırasında arkadaşlarınızla şarkı dinleyebilir veya egzersiz yapabilirsiniz.

iOS için Hulu uygulamasının bugünkü güncellemesi SharePlay desteğine ek olarak, Canlı TV kullanıcılarının oynatma sırasında kolayca kanal değiştirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Bu özelliklere erişmek için cihazınızda Hulu'nun en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.