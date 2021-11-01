Konum Verisi Toplayan Bir Firma Verileri Sattığını İtiraf Etti

Huq verileri sattı. İnsanların konum verilerini satan bir İngiliz firması, bilgilerinin bir kısmının kullanıcılardan izin alınmadan elde edildiğini itiraf etti.

Huq, insanların telefonlarındaki uygulamalardan konum verilerini kullanır ve bunları müşterilere satar.

BBC'ye verdiği demeçte uygulama ortaklarının kullanıcılardan onay istemediğini, ancak bu sorunun düzeltildiğini de ekledi.

Firma yaptığı açıklamada, veri gizliliği gereksinimleriyle ilgili iki teknik ihlalinin farkında olduğunu söyledi. Ancak hem kodlarını düzelttiklerini hem de uygulamalarını yeniden yaptıklarını belirtti.

Huq'un CEO'su Poulson Conrad açıklamasında, "Huq verileri anonim olarak kullanılır. Yine de rıza, veri toplamanın hayati bir ayağıdır ve ciddiye alınmalıdır. Tüm uygulama ortaklarımız tarafından açıkça rıza arandığından emin olmak için çalışıyoruz. Bir ihlal olursa, her zaman hızlı hareket ederiz" dedi.

Söz konusu uygulamayı geliştiren ekipten olan Kaibits Software izinlerle ilgili sorunlar olduğunu kabul etti, ancak şimdi çözüldü.

Huq verileri sattığını kabul etti

Huq, diğer uygulamaların uygun onay istememiş olma olasılığını dışlamadı. Firma BBC'ye verdiği demeçte, "Biz veya ortaklarımız gelecekteki teknik sorunları ortaya çıkarabilir, ancak önemli olan ne kadar hızlı hareket ettiğimiz ve sorunu ne kadar ciddiye aldığımızdır" dedi.

Huq, web sitesinde bir dizi hizmetin reklamını yaparak, "gerçek zamanlı yaya trafiği ölçümlerinin insanların nereye ve neden gittiğini keşfetmek için" nasıl kullanılabileceğini tanıtıyor. Örneğin bir belediye, belirli bir zaman diliminde caddeden kaç kişinin ziyaret ettiğini tahmin etmek için bu verileri kullanabilir.

Bu arada Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi, Birleşik Krallık merkezli başka bir konum veri toplama firması Tamoco'ya "Birleşik Krallık vatandaşlarına yeterli gizlilik bilgisi sağlamadığı" için bir soruşturma başlattı.

BBC'ye, firmadan Birleşik Krallık vatandaşlarının verilerinin artık işlenmediğinden ve kalan kayıtların silinmesi gerektiğinden emin olmak için topladıkları kişisel verileri gözden geçirmesini istediğini söyledi.

2019'da Norveçli yayıncı NRK, Tamoco'dan 3.000 sterllin karşılığında ham konum verileri satın aldı. Bu ücret karşılığında 140.000'den fazla telefon ve tabletten 460 milyon satır veri topladı.

Bu, herhangi bir isim veya cep telefonu numarası içermese de, yayıncının insanların gerçek kimliklerini bulmasını sağlayan insan hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuyordu.