HÜRJET Sesten Bile Daha Hızlı Gitmeyi Başardı! Gözler 2026'ya Çevrildi

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, henüz seri üretimi tamamlanmamış olmasına rağmen gökyüzünde adeta tarih yazdı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin geliştirdiği bu özel uçak; 1,2 mach, yani ses hızının bile ötesine geçerek süpersonik uçuş yeteneğini herkese gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bu Sadece Mühendislik Başarısı Değil"

HÜRJET'in ulaştığı hızın sadece bir mühendislik başarısı olmadığını vurgulayan Görgün, bunun Türkiye'nin kendi uçağını kendi imkanlarıyla üretme vizyonunda önemli bir eşik olduğunu söyledi ve şunu vurguladı:

Bu başarı; cesaretle, inançla, ortak akılla yürüdüğümüz yolun güçlü bir göstergesidir. Tüm teknik ekipleri ve test pilotlarını yürekten kutluyorum."

HÜRJET yeni nesil eğitim uçağının bir tek pilot yetiştirme alanında değil, gerektiğinde taarruz görevlerinde de kullanılabilecek şekilde geliştirildiği gelen bilgiler arasında.

Uçağın Hazır Olacağı Tarih 2026

HÜRJET'in yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş görev sistemleri var; bu da havacılık eğitimine bambaşka kapılar açıyor ve çok yönlü kullanım potansiyelini ortaya koyuyor.

Öte yandan HÜRJET'in seri üretim süreci de tam gaz devam etmekte. HÜRJET şu an gökyüzündeki sınırlarını test edip zorlamayı sürdürürken gözler ilk teslimat tarihinde, yani 2026 yılında. TUSAŞ, belirlenen tarihte uçağın hazır olması için yoğun bir şekilde çalışıyor.