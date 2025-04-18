Dünyanın En Güçlü Donanmaları Açıklandı! (Türkiye'nin Konumu Göğüs Kabarttı)

2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü denizaltı donanmaları sıralaması güncellendi ve Türkiye, 12 denizaltısı ile 9. sıraya yükseldi. Bu listeye bakıldığında, Almanya, Fransa ve Japonya gibi denizcilikte köklü geçmişe sahip ülkelerin Türkiye'nin gerisinde kalması dikkat çekti.

Listenin Başında ABD Var

Listenin ilk üç sırasında sırasıyla 70 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri, 63 denizaltı ile Rusya ve 61 denizaltıyla Çin yer alıyor. Ancak bu sıralamanın hemen gerisinde, bölgesel etkisini artıran ve küresel güç dengelerinde adını daha fazla duyurmaya başlayan ülkemiz yer aldı.

Yerli MİLGEM Projesi Dikkat Çekiyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin elde ettiği bu başarıda MİLGEM gibi yerli üretim projeleri, modernizasyon atılımları ve teknolojik yatırımların büyük payı var. Ülkemizin listedeki yerini sağlamlaştırdılar.

Yeni nesil denizaltıların donanmaya dahil edilmesiyle birlikte Türkiye, hem Akdeniz hem de uluslararası sularda deniz gücünü daha fazla hissettirmeye başladı.