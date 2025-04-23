HÜRKUŞ Teslimatlarına Başlıyor: İlk Müşteri Belli Oldu!

Uzun süredir beklenen modernizasyon adımı nihayet hayata geçiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan 55 adetlik uçak sözleşmesinde takvim netleşti. Projeye göre ilk 15 uçak, 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Kalan 40 uçağın ise 2027 yılı sonuna kadar envantere dahil edilmesi planlanıyor. Peki envantere girecek olan HÜRKUŞ uçaklarının görev tanımı ne olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Teslimatlar Kademeli Olarak Gerçekleşecek

İmzalanan bu sözleşme, hem sayı hem kapsam açısından son dönemlerin en dikkat çeken projelerinden biri. Teslim edilecek uçakların tamamı, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini güncel tehditlere karşı daha dinamik hale getirecek şekilde donatılıyor. İlk teslimatın 2025 yılında gerçekleşecek olması, envanterdeki dönüşümün artık zaman kaybetmeden başlayacağını gösteriyor.

Bu proje yalnızca uçakların teslimiyle sınırlı değil; aynı zamanda pilot eğitimleri, teknik personel desteği ve bakım sistemlerinin de eş zamanlı olarak güçlendirilmesi hedefleniyor. 2027’ye kadar sürecek bu teslimat takvimi sayesinde Türkiye, hava kuvvetleri altyapısını güncel tutarak sahadaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Uçakların üretim ve entegrasyon süreçlerinde yerli firmaların aktif rol alması da dikkat çekici bir detay. Sistemlerin büyük bir kısmı Türkiye merkezli mühendislik altyapısıyla uyumlu şekilde geliştirildi. Böylece dışa bağımlılığı azaltan bir yapı kurulurken, aynı zamanda savunma sanayisinin iç dinamikleri de harekete geçiriliyor.

Yeni uçaklarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri, özellikle uzun menzilli gözetleme, erken uyarı ve çevik müdahale gibi kritik görevlerde daha etkili olabilecek. Bu adım, sadece bir araç takviyesi değil, stratejik hava hakimiyetinin geleceğe taşınması anlamına geliyor. Bunun yanında eğitim amaçlı da kullanılacak olan HÜRKUŞ modelleri sayesinde yeni Türk pilotlarının da yetiştirilmesi sağlanacak.

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