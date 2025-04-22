Düşman Radarlarıyla Oyuncak Gibi Oynuyor: SÜPER ŞİMŞEK Teknik Özellikleri!

Türk savunma sanayisi taktiksel harp ve radar aldatma konularında önmeli bir eşiği aşıyor. Bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde radarlar tarafından görülemeyen veya direkt olarak radarları kandıran insansız hava araçları geliştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Süper Şimşek'te bu ürünlerden bir tanesi. Peki Süper Şimşek teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Radarlar F-35 Sanacak, Kamikaze Dronlar Görevi Tamamlayacak!

Süper Şimşek’in en dikkat çeken yönlerinden biri, radar yansıma profilinin gerçek savaş uçaklarıyla neredeyse birebir örtüşmesi. Bu sayede düşman radarlarına adeta bir F-16 ya da F-35 gibi yansıyor. Hava savunma sistemleri bu sahte hedefi algıladığında, yüksek öncelikli bir tehdide karşılık vermek zorunda kalıyor. Bu ise, çok daha büyük bir planın ilk adımı olarak işliyor. Zira düşmanı yenmenin en kolay yolu onu kandırmaktır.

Operasyonel senaryolarda Süper Şimşek, sahte sinyallerle düşman hava savunmasını aktif hale getirirken, başka bir bölgede bekleyen kamikaze İHA’lar devreye giriyor. Arayıcı başlıklarla hedeflenen radar sistemleri nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Böylece hem maliyeti yüksek savaş uçakları riske atılmıyor hem de hava sahası dost unsurlar için güvenli hale getiriliyor. Tüm bunların yanında büyük bir kalkanın basit bir şekilde açıkları da görülmüş oluyor.

Şimşek-3’ün teknik kabiliyetleri de oldukça çarpıcı. 0.85 Mach hıza ulaşabilen sistem, 700 km'den fazla menzile ve 35 kg’a kadar harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Üstelik ANKA-III gibi insansız savaş uçaklarıyla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu da onu, sürü İHA taktiklerinde kilit bir parça haline getiriyor. Ayrıca entegre şekilde çalışması sayesinde Süper Şimşek diğer uçaklardan önce operasyon sahasına giriş yaparak genel durumla ilgili detaylı bir bilgiyi de personele iletebiliyor.

Tüm bu yetenekleriyle Süper Şimşek, sadece eğitim senaryolarında değil, gerçek muharebe ortamlarında da Türk Hava Kuvvetleri'nin elini güçlendiriyor. Özellikle doygunluk saldırıları ve elektronik harp görevlerinde sağladığı katkı, onu savunma hattının görünmeyen ama vurucu gücü haline getiriyor. Ayrıca tüm bunların yanında sahte radar özellikleri sayesinde karşı tarafı anlık teyakkuza geçirerek baskı altında karar almalarını sağlayarak hata yapmalarını sağlıyor.

Peki siz Süper Şimşek hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...