HyperOS 2.2 Güncellemesini Erkenden Alacak Cihazlar Belli Oldu
HyperOS 2.2 güncellemesini erkenden alacak telefonlar ve tabletler ortaya çıktı. Ayrıca yeni güncellemenin tarihi de sızdırıldı.
Xiaomi 15 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi Xiaomi, HyperOS 2.2 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni güncellemeye dair en çok merak edilen konular arasında HyperOS 2.2 alacak telefonlar ve tabletler yer alıyor.
Teknoloji devi HyperOS 2.0 güncellemesini 2024 yılının kasım ayında yayınladı. Bu güncelleme ile beraber cihazlara kullanıcı arayüzünde birtakım değişiklikler, performans iyileştirmesi ve daha birçok yenilik gelmişti.
Bu güncellemenin ardından HyperOS 2.1 beklenmeye başlandı. Bu güncelleme şubat ayının son haftası ile mart ayının ilk günleri arasında sunulmaya başlanacak. Peki, HyperOS 2.2 güncellemesi ilk hangi cihazlara gelecek ve ne zaman çıkacak?
HyperOS 2.2 Güncellemesini Erkenden Alacak Cihazlar
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 4
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HyperOS 2.2 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?
Şu anda test aşamasında olan HyperOS 2.2 güncellemesinin mart ayının sonunda ya da nisan ayının başında çıkacağı söyleniyor.