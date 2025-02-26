HyperOS 2.2 Güncellemesini Erkenden Alacak Cihazlar Belli Oldu

Xiaomi 15 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi Xiaomi, HyperOS 2.2 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni güncellemeye dair en çok merak edilen konular arasında HyperOS 2.2 alacak telefonlar ve tabletler yer alıyor.

Teknoloji devi HyperOS 2.0 güncellemesini 2024 yılının kasım ayında yayınladı. Bu güncelleme ile beraber cihazlara kullanıcı arayüzünde birtakım değişiklikler, performans iyileştirmesi ve daha birçok yenilik gelmişti.

Bu güncellemenin ardından HyperOS 2.1 beklenmeye başlandı. Bu güncelleme şubat ayının son haftası ile mart ayının ilk günleri arasında sunulmaya başlanacak. Peki, HyperOS 2.2 güncellemesi ilk hangi cihazlara gelecek ve ne zaman çıkacak?

HyperOS 2.2 Güncellemesini Erkenden Alacak Cihazlar

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Redmi K70 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80

Redmi Turbo 4

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 4

HyperOS 2.2 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Şu anda test aşamasında olan HyperOS 2.2 güncellemesinin mart ayının sonunda ya da nisan ayının başında çıkacağı söyleniyor.