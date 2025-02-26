200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıtan teknoloji devi, Xiaomi 15 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de satılacak mı? Bu konuya dair heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

Xiaomi 15 Ultra Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Xiaomi 15 Ultra modeli ile ilgili bir gönderi paylaşıldı. Bu gönderide "Xiaomi 15 Ultra ile tanışın. Klasik siyah-gümüş tasarım sahneyi ele geçiriyor. Daha fazlası için Xiaomi Lansmanı’na hazır olun! Yükleniyor..." sözlerine yer verildi.

Bu paylaşım, telefonun Türkiye'de satışa sunulacağını gösteriyor. Xiaomi 14 Ultra da Türkiye'de satışa sunulmuştu. 14 Ultra şu anda 79.999 TL fiyata sahip. Söz konusu gönderide ayrıca yeni telefonun görseli de bulunuyor. Bu görsel, telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. LTPO AMOLED ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı öne sürüldü.

50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Arka yüzeyde ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağı söyleniyor.

Xiaomi 15 Ultra Çıkış Tarihi

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra 27 Şubat 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Küresel lansman ise 2 Mart tarihinde MWC Barselona'da yapılacak.