HyperOS 4 Güncellemesini Çalıştıracak İlk Xiaomi Modeli Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin çok yakında yayınlayacağı Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesini çalıştıracak ilk model fazlasıyla merak ediliyor. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar yeni sürümün Xiaomi 18 serisiyle birlikte çıkacağını iddia etse de son gelişmeler durumun daha farklı olabileceği yönünde. Peki HyperOS 4 güncellemesini ilk çalıştıracak model hangisi? İşte ayrıntılar!

HyperOS 4 Güncellemesini Çalıştıracak İlk Xiaomi Modeli Hangisi Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşan HyperOS 4 güncellemesini çalıştıracak ilk modellerin Xiaomi 18 serisi olmayabileceğini söyledi. Kaynak bunun yerine markanın Xiaomi 17 Fold veya Xiaomi MIX Fold 5 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni katlanabilir telefonunun bu yamayı çalıştıran ilk model olacağını iddia etti.

Kaynağın bu iddiasının arkasındaki neden ise Xiaomi 17 Fold'un (Xiaomi MIX Fold 5) 2608BPX34C model numarasıyla ağ sertifikasyon kayıtlarında görünmesi. Bu kaydı alan modeller genellikle çok kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülüyor. Xiaomi 18 ailesinin henüz böyle bir sertifika almaması nedeniyle katlanabilir telefonun daha erken bir tarihte tanıtılacağı söyleniyor. Yani cihaz erken lansman avantajı nedeniyle HyperOS 4'ü çalıştıran ilk model olacak.

HyperOS 4 güncellemesinin dağıtımının diğer modeller için bu yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Şu an için Xiaomi 17 Fold'un (Xiaomi MIX Fold 5) ne zaman tanıtılacağına ilişkin resmi bir açıklama yok. Fakat Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in eylül ayında tanıtılacağını düşündüğümüzde söz konusu katlanabilir telefonun eylül öncesinde piyasaya sürüleceğini tahmin edebiliriz. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

HyperOS 4.0 Güncellemesi Neler Sunacak?

HyperOS 4.0 güncellemesinin kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler sunacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda şirketin önceki sürümlerdeki tasarım dilini bırakıp daha modern bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor. Ek olarak yeni sürümle birlikte temel sistem uygulamaları RUST programlama diliyle yeniden yazılacak. Bu da söz konusu uygulamaların daha güvenli olacağı ve aynı zamanda daha hızlı çalışacağı şeklinde yorumlanabilir. Bu da doğal olarak güncellemeyi çalıştıran modellerin daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayacak.

Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 Güncellemesi Alacak Modeller Hangileri?

Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi

Redmi K Pad

Redmi K60 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi A5 4G

Redmi Turbo 4

Redmi 14R 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi Turbo 3

POCO

Poco Pad X1

Poco M8 5G

Poco M8 Pro 5G

Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra

Poco Pad M1

Poco C85 5G

Poco C85 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 4G

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco C71

Poco X7 Pro

Poco M7 5G

Poco X7

Poco X6 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Editörün Yorumu

Şahsi düşüncem son sızıntının doğru olabileceği yönünde. Zira Xiaomi 18 serisi eylül ayında tanıtılacak. Hatta eylülde sadece 18 Pro ve 18 Pro Max'i piyasaya sürülecek. Standart Xiaomi 18 ise daha ileri bir tarihte gelecek. Bu da Xiaomi 17 Fold'un (Xiaomi MIX Fold 5) söz konusu modellerden daha erken bir tarihte geleceği ve HyperOS 4 güncellemesini çalıştıran ilk model olacağı iddialarını mantıklı hale getiriyor.