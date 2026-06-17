HyperOS 4 Güncellemesini Çalıştıracak İlk Xiaomi Modeli Ortaya Çıktı!
Güvenilir kaynaklar HyperOS 4'ü ilk çalıştıracak modellerin Xiaomi 18 serisi olmayabileceğini söyledi. Peki yeni sürümü çalıştıracak model hangisi olacak?
⚡ Önemli Bilgiler
- Digital Chat Station, yaklaşan HyperOS 4 güncellemesini ilk çalıştıracak modellerin Xiaomi 18 serisi olmayabileceğini söyledi.
- Kaynak bunun yerine markanın Xiaomi 17 Fold veya Xiaomi MIX Fold 5 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni katlanabilir telefonunun yeni güncellemeyi ilk çalıştıran model olacağını iddia etti.
- Bunun nedeni katlanabilir telefonun ağ sertifikasyon kayıtlarında görünmesi. Xiaomi 18 serisinin henüz böyle bir sertifika almaması nedeniyle katlanabilir telefonun daha erken bir tarihte tanıtılacağı söyleniyor.
Xiaomi'nin çok yakında yayınlayacağı Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesini çalıştıracak ilk model fazlasıyla merak ediliyor. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar yeni sürümün Xiaomi 18 serisiyle birlikte çıkacağını iddia etse de son gelişmeler durumun daha farklı olabileceği yönünde. Peki HyperOS 4 güncellemesini ilk çalıştıracak model hangisi? İşte ayrıntılar!
HyperOS 4 Güncellemesini Çalıştıracak İlk Xiaomi Modeli Hangisi Olacak?
Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşan HyperOS 4 güncellemesini çalıştıracak ilk modellerin Xiaomi 18 serisi olmayabileceğini söyledi. Kaynak bunun yerine markanın Xiaomi 17 Fold veya Xiaomi MIX Fold 5 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni katlanabilir telefonunun bu yamayı çalıştıran ilk model olacağını iddia etti.
Kaynağın bu iddiasının arkasındaki neden ise Xiaomi 17 Fold'un (Xiaomi MIX Fold 5) 2608BPX34C model numarasıyla ağ sertifikasyon kayıtlarında görünmesi. Bu kaydı alan modeller genellikle çok kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülüyor. Xiaomi 18 ailesinin henüz böyle bir sertifika almaması nedeniyle katlanabilir telefonun daha erken bir tarihte tanıtılacağı söyleniyor. Yani cihaz erken lansman avantajı nedeniyle HyperOS 4'ü çalıştıran ilk model olacak.
HyperOS 4 güncellemesinin dağıtımının diğer modeller için bu yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
Şu an için Xiaomi 17 Fold'un (Xiaomi MIX Fold 5) ne zaman tanıtılacağına ilişkin resmi bir açıklama yok. Fakat Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in eylül ayında tanıtılacağını düşündüğümüzde söz konusu katlanabilir telefonun eylül öncesinde piyasaya sürüleceğini tahmin edebiliriz. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.
HyperOS 4.0 Güncellemesi Neler Sunacak?
HyperOS 4.0 güncellemesinin kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler sunacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda şirketin önceki sürümlerdeki tasarım dilini bırakıp daha modern bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor. Ek olarak yeni sürümle birlikte temel sistem uygulamaları RUST programlama diliyle yeniden yazılacak. Bu da söz konusu uygulamaların daha güvenli olacağı ve aynı zamanda daha hızlı çalışacağı şeklinde yorumlanabilir. Bu da doğal olarak güncellemeyi çalıştıran modellerin daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayacak.
Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 Güncellemesi Alacak Modeller Hangileri?
Xiaomi
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
POCO
- Poco Pad X1
- Poco M8 5G
- Poco M8 Pro 5G
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco Pad M1
- Poco C85 5G
- Poco C85 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 4G
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco C71
- Poco X7 Pro
- Poco M7 5G
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
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Editörün Yorumu
Şahsi düşüncem son sızıntının doğru olabileceği yönünde. Zira Xiaomi 18 serisi eylül ayında tanıtılacak. Hatta eylülde sadece 18 Pro ve 18 Pro Max'i piyasaya sürülecek. Standart Xiaomi 18 ise daha ileri bir tarihte gelecek. Bu da Xiaomi 17 Fold'un (Xiaomi MIX Fold 5) söz konusu modellerden daha erken bir tarihte geleceği ve HyperOS 4 güncellemesini çalıştıran ilk model olacağı iddialarını mantıklı hale getiriyor.