200 MP Kameralı Xiaomi Mix Fold 5'in Fiyatı Sızdı! Dev Bataryası Var

Xiaomi, Mix Fold 5 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Mix Fold 5'in fiyatı ortaya çıktı. iddiaya göre yüksek çözünürlüklü kameraya sahip katlanabilir telefon, serinin bir önceki modeli Mix Fold 4'ten daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yeni modelde ayrıca çok güçlü bir Xring işlemcisi bulunacak.

Xiaomi Mix Fold 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Mix Fold 5'in 10 bin yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 68 bin 308 TL'ye denk geliyor. Katlanabilir Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 138 bin TL civarında olabilir. Xiaomi'nin Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Bu arada Xiaomi Mix Fold 4 için 8 bin 999 yuan (61 bin 475 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Xiaomi Mix Fold 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok modeli satılıyor ancak Mix Fold 4 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Mix Fold 5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Xiaomi Mix Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Mix Fold 5'in 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yani temmuz, ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Mix Fold 4, 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Mix Fold 5'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7,5 veya 7,6 inç

7,5 veya 7,6 inç İşlemci: Xring O3

Xring O3 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: Destekleyecek.

Destekleyecek. Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.

Xiaomi Mix Fold 5'in İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunda Xring O3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için detayları belli değil. Xring O1'in özellikleri ve performansı göz önünde bulundurulduğunda Xring O3'e sahip katlanabilir telefonda PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleri ile birlikte sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 15S Pro'da yer alan Xring O1'de 3.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 3.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 1.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek verimlilikle çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Xiaomi Mix Fold 5'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Mix Fold 4'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Önceki model göz önünde bulundurulduğunda Mix Fold 5'te de telefoto kamera görebiliriz. Bu arada telefoto kamera, periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Xiaomi Mix Fold 5'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Mix Fold 5, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Katlanabilir telefon, yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Mix Fold 4'te 5.100 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Xiaomi Mix Fold 5'in işlemciden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek batarya kapasitesine sahip katlanabilir telefonun uzun pil ömrü sunacağını belirteyim.