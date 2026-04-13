Xiaomi Kullanıcıları Dikkat! HyperOS 4 ile Arayüz Baştan Aşağı Değişecek

Xiaomi, son dönemlerde yazılım tarafına ciddi şekilde odaklanmış durumda. Bu kapsamda HyperOS 3.1 güncellemesini kullanıcılara sunmak için çalışmalarını sürdüren şirket, bir yandan da sıradaki büyük güncelleme olan Android 17 tabanlı HyperOS 4 üzerinde yoğun mesai harcıyor. Son olarak çok sayıda modele gelmesi beklenen bu güncellemeyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre Xiaomi, yeni sürümle birlikte ciddi bir değişikliğe gidiyor. İşte ayrıntılar...

Android 17 Tabanlı HyperOS 4'ün Arayüzü Nasıl Olacak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Smart Pikachu, Xiaomi’nin Android 17 tabanlı HyperOS 4 planlarına dair önemli detaylar paylaştı. İddialara göre bu sürüm, küçük değişikliklerle gelen sıradan bir güncelleme olmayacak. Firma, eski arayüzü MIUI’dan kalan kalıntıları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken, görsel tarafta da ciddi bir değişime hazırlanıyor. Henüz detaylar net olmasa ve ortada bir ekran görüntüüs yer almasa da Xiaomi’nin mevcut tasarım dilinden uzaklaşıp daha modern bir arayüze geçiş yapacağı ifade ediliyor.

Xiaomi’nin Almanya merkezli kamera üreticisi Leica ile uzun süredir devam eden iş birliğini biliyoruz. Bugüne kadar yalnızca kamera uygulamasında karşımıza çıkan Leica, artık yazılımda da karşımıza çıkacak. Öyle ki HyperOS 4 ile birlikte Leica renk paletleri sunulacak. Böylelikle arayüz daha canlı ancak doğal tonlara sahip, aynı zamanda daha premium hissettirecek bir tasarım diline kavuşacak. Bu yeni tasarım dili uygulama ikonlarından duvar kağıtlarına kadar geniş bir alana yayılacak.

Tabii tüm bu bilgilerin şu an için yalnızca birer iddia olduğunu tekrardan hatırlatalım. Ancak Xiaomi’nin planlarının büyük ihtimalle sadece arayüz değişiklikleriyle sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Şirketin kullanıcı deneyimini daha da yükseltecek yeni özellikleri de HyperOS 4 ile kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.

HyperOS 4 Ne Zaman Duyurulacak?

Xiaomi’den HyperOS 4 için henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortaya çıkan bilgiler, yeni sürümün 2026’nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen Xiaomi 18 serisiyle birlikte duyurulabileceğine işaret ediyor. Öte yandan beta sürecinin ise ağustos ayında başlayabileceği konuşuluyor.

Hangi Xiaomi Modelleri HyperOS 4 Güncellemesi Alacak?

Xiaomi

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi K80

Redmi K70

Redmi K60

POCO

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO X5

POCO M7

POCO M6

Sektör kaynaklarına göre Android 17 tabanlı HyperOS 4’ün, markanın son yıllarda piyasaya sürdüğü modellerin büyük kısmına sunulması bekleniyor. Bu kapsamda Xiaomi 17, Xiaomi 15, Xiaomi 14 ve Xiaomi 13 serilerinin yanı sıra Xiaomi 13T, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12T serilerinin de güncelleme alacağı ifade ediliyor.

Redmi tarafında ise Redmi Note 14 ve Note 13 serileriyle birlikte Redmi K80, K70 ve K60 modellerinin HyperOS 4’e yükseltilmesi bekleniyor. POCO cephesinde ise POCO F7, F6 ve F5 serilerinin yanı sıra POCO X7 ve X6 serileri de güncelleme alacak. Ayrıca POCO X5, POCO M6 ve POCO M7 modellerinin de yeni sürüme kavuşması kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin HyperOS 4 ile birlikte yazılım tarafında önemli bir dönüşüme hazırlandığı açıkça görülüyor. Bu nedenle beklentilerim oldukça yüksek. Bilhassa Leica iş birliği kapsamında sunulacak yeni renk paletlerinin kullanıcı deneyimini ne kadar artıracağı büyük merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.