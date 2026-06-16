Xiaomi, Apple'ın İzinden Gidecek: Xiaomi 18 ve iPhone 18 Aynı Kaderi Paylaşacak!

2026 akıllı telefon üreticilerinin lansman stratejilerini değiştireceği bir yıl olacak. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılara göre Apple merakla beklenen iPhone 18 serisini ayrı ayrı tanıtacak. Son gelişmeler Xiaomi'nin de benzer bir adım atacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi 17 serisi geçen yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Yani etkinlikte standart, Pro ve Pro Max modelleri aynı anda görücüye çıkmıştı. Ancak Digital Chat Station tarafından paylaşılan son rapora göre Xiaomi 18 ailesinde daha farklı bir yol izlenecek. Şu an için şirketten konuyla ilgili bir açıklama gelmese de eylül ayında sadece Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in tanıtılması bekleniyor. Standart model ise daha ileri bir tarihte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple da bu yıl lansman stratejisinde değişikliğe gidecek. Bu doğrultuda eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e için ise 2027'nin başlarına kadar beklememiz gerekecek.

Şu an için kesin bir tarih verilmese de standart Xiaomi 18 için de çok fazla beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor. Yani muhtemelen bu yıl bitmeden tanıtılabilir. Hatta kaynak garanti olması açısından serisinin tüm modellerinin önümüzdeki yılın şubat ayında başlayacak Çin Bahar Festivali'nden önce satışta olacağını söylüyor.

Tabii bu bilgiler akıllı telefonların Çin versiyonları için geçerli. Global versiyonların tanıtımının nasıl yapılacağı konusunda maalesef henüz bir açıklama veya sızıntı yok. Bu konunun da önümüzdeki dönemlerde netleşeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 18 ve 18 Pro Neden Aynı Etkinlikte Tanıtılmayacak?

Maalesef şu an için Xiaomi'nin neden böyle bir karar aldığını bilmiyoruz. Ancak burada bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu kapsamda en mantıklı senaryo şirketin kendi amiral gemisi modellerini birbiriyle yarıştırmak istememesi. Marka büyük ihtimalle standart modelin daha donanımlı Pro versiyonların gerisinde kalıp satışlarda başarısız olmasını engelleye çalışıyor olabilir.

Xiaomi 18 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinin yalnızca standart modeli Türkiye'de satışa sunuldu. 17 Pro ve 17 Pro Max ise ülkemizi pas geçti. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Xiaomi 18 serisinde de senaryo değişmeyecek gibi görünüyor. Kısacası yine sadece standart Xiaomi 18 ülkemizde satılacak diyebiliriz. Tabii şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bellek fiyatlarındaki artış görünüşe göre Xiaomi 18 serisini de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle ülkemizde de satışa çıkması beklenen Xiaomi 18'in de selefinden daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Xiaomi 17 an itibariyla markanın web sitesinde 74.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığından yeni modelin 79.999 TL civarında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin akıllı telefon lansmanlarını ayırma kararı beni biraz şaşırttı. Bu kapsamda ilk etapta Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini göreceğiz. Standart model ise daha sonra tanıtılacak. Açıkçası bu kararın neden alındığını oldukça merak ediyorum. Şu an için şirketten resmi bir açıklama gelmese de yazıda da belirttiğim gibi bu kararın şirketin kendi amiral gemisi modellerinin birbiriyle rekabet etmesini önlemek istemesinden dolayı alındığını düşünüyorum.