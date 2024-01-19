Hyundai Motorsport, GTA 6 Fragmanını Kendi Ralli Takımına Uyarladı!

Otomobil üreticisi Hyundai Motorsport, GTA VI fragmanını kendi ralli takımına uyarladığı bir tanıtım filmi paylaştı. Kısa sürede viral olan video, izleyen herkesin beğenisini topladı.

Video, GTA VI fragmanının ikonik sahnelerini Hyundai Motorsport'un ralli araçları ve pilotları ile yeniden oluşturuyor. Birçok sahne, Hyundai'nin unutulmaz anıları kullanılarak ve tabiki GTA VI'nın fragman şarkısı Love Is A Long Road ile yeniden oluşturulmuş.

Video, hem motor sporları tutkunlarının hem de oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Hyundai Motorsport, bu reklam ile farklı kitlelere ulaşmanın ve marka bilinirliğini artırmanın başarılı bir yolunu buldu.

Video, GTA VI fragmanının yeniden yapılandırılmış versiyonları arasında en iyilerden biri olarak gösteriliyor. LEGO'larla yapılan versiyon gibi diğer iyi yapılandırılmış versiyonlar olmasına rağmen, Hyundai'ninki gerçek insanlarla yapıldığı için öne çıkıyor. Ayrıca, videoda bir miktar komedi unsuru da bulunuyor.

GTA VI'nin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle, oyun hala oldukça uzakta. Ancak, oyun topluluğu içinde yarattığı heyecan göz önüne alındığında, 2025'te Hyundai Motorsport gibi bu projelerin hepsinin bu kadar iyi olmasını umuyoruz.