IBAN'ını Kiralayanlara Kötü Haber: Maliye Peşinizde!

Kredi kartı çekimlerinde yani POS cihazı kullanımlarında komisyonun artması nedeniyle günümüzde birçok işletme müşterilerden ödeme alırken IBAN'a para göndermesini istiyor. Ve hesaba sürekli yüksek miktarlarda para girişi olduğu için dikkat çekmemek adına belirli aralıklarla IBAN numaralarını değiştiriyorlar.

Aynı kişiye ait IBAN'lara gelen paralar dikkat çekeceği için genellikle yakın akrabaların IBAN'ları kullanılıyor. Fakat bu durum işletmelerin kazandıkları parayı kayıt dışı bırakmasına yani vergi kaçırmasına neden oluyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) de yer alan “kayıt dışılıkla mücadele” eylemi kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük çalışmalara tüm hızıyla devam eden Maliye, IBAN kiralayanları da inceleme altına aldı.

IBAN Kiralaması Yapanlar Mahkemeye Sevk Edilecek!

NTV'nin haberine göre IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme sahipleri tek tek Maliye’ye çağrılacak. IBAN'a gelen ödemeler için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek.

İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek.

Vergi mükellefiyeti olmadığı halde mal ve hizmet satış yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenler de tespit edildi. Özellikle esnaf muafiyeti kapsamına da girmeyen bu kişilerin IBAN’larına milyonlarca TL yatırıldığı anlaşıldı.

Bu kişiler de Maliye tarafından çağrılacak ve izah istenecek. Bunlara IBAN’la yaptığı tahsilat tarihlerine bakılarak geriye dönük mükellefiyet kaydı açılacak.

Kayıt dışı bırakılan kazançlara gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

IBAN'larını kiraya verenler ise tüm bu cezalara ek olarak MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilecek.