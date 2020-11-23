İBB, Öğrencilere Aylık 150GB İnternet Verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kütüphanelerde yer alan İBB WiFi ücretsiz internet hizmet kotasını arttırıyor. İBB WiFi kotası aylık 150GB olacak. Öğrencilere 150GB internet verilecek. İşte detaylar.

İBB, kütüphanelerde yer alan İBB WiFi hizmet kotasını günlük 5 GB kota ile aylık toplam 150 GB’ye çıkarıyor.

İstanbul genelinde İBB WiFi noktalarının bulunduğu 17 kütüphanede geçerli olacak hizmetle öğrenciler sınavlarına hazırlanırken veya dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internetini kullanabilecek.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

24 Kasım Öğretmeler Günü hizmet vermeye başlayacak olan uygulama ile tüm öğrenci ve vatandaşlar hızlı ve güvenli internet deneyiminden kişisel gelişim ve dijital eğitim olanakları için diledikleri gibi faydalanabilecek.

Güçlendirilen altyapısıyla hizmet kalitesi arttırılan Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB WiFi’nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında günlük ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB WiFi’nin kullanıcı sayısının yeni eklenecek lokasyonlarla daha da arttırılması hedefleniyor. İBB WiFi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor.

Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli.

İBB tarafından insanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, üniversite, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB WiFi hizmeti ile vatandaşlara kaliteli ve güvenli iletişim deneyimi sunuluyor.