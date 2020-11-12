Bakan Duyurdu: İnternet Hızı 56 GBps Olacak! (Nasıl Yani?)

AA’nın Editör Masası programında gündeme ilişkin soruları yantlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, internet hızı hakkında çok önemli açıklama yaptı. Karaismailoğlu internet hızının 56 GBps'e çıkacağını söyledi.

Türksat 5B ile İnternet Hızı 56 GBps Seviyesine Yükselecek

Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık. 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayt'a çıkacak"

Yapılan açıklamaya videonun 33:45 dakikasından izleyebilirsiniz.

#Canlı 📡 Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Ulaştırma ve Altyapı Reformlarımız ile gündeme ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. 📍Anadolu Ajansı https://t.co/mV2LEGkuNz — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 12, 2020

Çok Büyük İddia: 56 GBps İnternet Hızı

İngilizcede "Gigabits per second" kelimelerinden oluşan bir kısaltma olan Gbps, Türkçe'de "Saniyede Gigabit" anlamına gelmekte. Gbps 1 saniyede aktarılan gigabit miktarına denmekte. Bakan Adil Karaismailoğlu internet hızının 56 GB hıza çıkacağını söyledi. Bu oldukça büyük bir iddia umarız ki gerçek olur ve yüksek hızlarda internet kullanabiliriz.

Küçük bi not: 56 GBPS hız ile saniyede 7 GB dosya indirilebiliyor.

Şu anda hemen hemen çoğu bölgede ADSL internet altyapısı bulunuyor. 16 MBPS internet hızı ile saniyede 2 MB dosya indirilebiliyor.

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