İbn-i Sina'nın İlacı Koronavirüs Hastalarına Umut Oldu!

İbn-i Sina'nın ilacı olarak bilinen kolşisinin yeni tip koronavirüsün organlara saldırısını durdurduğu açıklandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa -Cerhahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsünde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve aynı fakültede görevli Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, yabani çiğdemden elde edilen kolşisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İbn-i Sina'nın İlacı COVID-19 Tedasinde Önemli Role Sahip

Prof. Dr. Nazmi Gültekin ile Doç. Dr. Emine Küçükateş, yabani çiğdemden elde edilen kolşisine ilişkin bilimsel bir çalışma gerçekleştirdi. İlaç, ilk olarak kalp hastaları üzerinde kullanıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. İlacın koronavirüs vakalarının yüksek olduğu ülkelerdeki hastalarda kullanıldığı ve bu sayede yoğun bakımdaki ölüm oranlarının azaldığı açıklandı.

Prof. Dr. Nazmi Gültekin, yaptığı açıklamada, "Bu sihirli ilaç geçen sene mart ve nisan aylarında COVID-19 vakalarının en çok olduğu ve ölüm oranlarının en yüksek yaşandığı, İtalya, İspanya ve Rusya'da yoğun bakımlardaki ve ayakta geçiren hastalarda kullanıldı ve yoğun bakımdaki ölüm oranlarını azalttığı görüldü. COVID-19 vakalarında sitokin fırtınasını azaltıyor ve çoğu vakada da durduruyor.

Prof. Dr. Gültekin, "Savunma sistemi zayıflayınca virüsler etkin hale geliyor. Bu sırada bazı hastalarda sitokin fırtınası yaşanıyor. İşte bu gizemli ilaç, bu fırtınayı azaltıyor. Yoğun bakımlarda koronavirüs hastalarında başarı oranı dikkat çekici. Ülkemizde de tez konusu yapıldı ve uluslararası toplantılarda sunuldu ama kolşisinin kesinlikle hekim tarafından uygulanması gerektiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Emine Küçükateş, “Virüsler kalp kasını tuttuğu zaman kalbi çalışamaz hale getiriyorlar. Kalbin çalışma kapasitesi düşüyor. Tedavi edilmezse ölüm oluşuyor ama kolşisin, virüsleri öldürüp kalp kasının çalışma kapasitesini normale döndürüyor. Hocamız ile birlikte bir grup hasta üzerinde 10 yıldan fazla süredir biz bunu denedik, başarılı sonuçlar aldık" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: