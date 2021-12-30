İçişleri Bakanlığı Yılbaşı Tedbirleri Genelgesini 81 İle Gönderdi
İçişleri Bakanlığı Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi, 81 il Valiliğine gönderildi. Peki, yılbaşında hangi önlemler uygulanacak? İşte Bakanlığın açıkladığı tedbirler!
İçişleri Bakanlığı Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi yayımladı. 81 il Valiliğine gönderilen genelge kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel ve 55 bin 466 ekip görev alacak.
Yayımlanan genelgeye göre 30.12.2021 günü saat 08.00 ile 01.01.2022 günü saat 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak.
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İçişleri Bakanlığı Yılbaşı Tedbirleri Neler İçeriyor?
- Trafik ekip/timleri; yol güzergahlarında, seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak.
- Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçları, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirecek.
- Vatandaşların evlerine sağlık içinde dönmelerini temin için özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilecek.
- Kayak merkezlerinin bulunduğu illerdeki turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağından dolayı bu şehirlere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alındı.
- Trafik kontrollerinde, kış şartları da göz önünde tutularak araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı; ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek, herhangi bir eksiklik tespit edilen araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
- Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde sabit/seyir halinde ve tepe lambaları yanar vaziyette trafik ekipleri görevlendirilecek.
- Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumların tespit edilmesi halinde yolun durumu ile ilgili, diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak.
- Kritik tesislerdeki güvenlik önlemleri artırılarak buralarda ilave tedbirle alınacak.
- Sınır hattında alınan tedbirler artırılacak.
- Büyükşehirler başta olmak üzere gümrük kapılarında alınan tedbirler artırılacak.
- Başta araç, gereç ve dedektör köpekler olmak üzere gerekli olan tüm unsurlar seferber edilecek, deniz kenarında bulunan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kıyı emniyeti birimleri tarafından planlamalar yapılarak, gerekli tedbirler alınacak.
- Kolluk birimlerinin elindeki helikopter, İHA ve drone gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılacak.
- Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere devam edilecek.
- Vatandaşların can güvenliğine büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesine yönelik yıl boyunca yapılan mücadele yılbaşı günü de etkin bir şekilde yürütülecek.
- Konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek.
- Görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.
İçişleri Bakanlığı Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi kapsamında belirtilen tarihlerde yukarıda yer alan maddeler uygulanacak.
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