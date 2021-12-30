İçişleri Bakanlığı Yılbaşı Tedbirleri Genelgesini 81 İle Gönderdi

Bilim

Omicron Varyantının Yeni Semptomları Ortaya Çıktı

Omicron varyantının yeni semptomları açıklandı. Yüksek yayılma hızı ile tüm dünyanın endişelenmesine yol açan yeni koronavirüs varyantının iki belirtiye daha neden olduğu gün yüzüne çıktı.