Türk Doktor, İdrardan Koronavirüs Tespit Eden Kit Geliştirdi!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, idrardan koronavirüs tespit edebilen bir tanı kiti geliştirdi. Foaming olarak isimlendirilen tanı kitinin yalnızca 15 saniyede sonuç verebilmesi dikkat çekiyor. Kitin doğruluk oranı ise oldukça yüksek. Dr. Kurtulmuş, geliştirdiği kit hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İdrardan Koronavirüs Tespit Edebilen Kit: Foaming

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken her gün çok sayıda virüs testi yapılmaya devam ediyor. Şu andaki mevcut tanı kitlerinin test sonuçları ise geç belli oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, insanların en hızlı ve en doğru şekilde koronavirüs açısından taranmasının sağlanması için Foaming olarak isimlendirdiği tanı kitini geliştirdi.

Foaming tanı kitinin yalnızca 15 saniyede sonuç vermesi ve doğruluk oranının yüzde 96 olması dikkat çekiyor. Böylece COVID-19’a yakalanan vatandaşlar çok hızlı bir şekilde tespit edilebilir ve tedavi süreci başlatılabilir. Türk doktor tarafından geliştirilen kit, hamilelik testlerine benzer şekilde yapılıyor. Yani idrar örneğinden COVID-19’u tespit edebiliyor. Dr. Serhan, ilk etapta 160 hasta üzerinde test yaptıklarını söyledi.

Dr. Mehmet Serhan, geliştirdiği kitin ismi ile ilgii yaptığı açıklamada, “Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduk” ifadelerini kullandı.

Foaming ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Dr. Serhan, “Bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde corona açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Bu test ile 15 saniyede sonuç alınıyor” şeklinde konuştu.

Dr. Serhan, “Hastanede yapılmış test sayısı 5 binin üzerinde. Cam tüpün içerisine toz dolum teknolojisi de hiçbir yerde yok. Amacımız sağlıklı ve sağlıksız insanları çok çabuk şekilde tarayarak gerçekten hasta olanları tespit etmek. İnsanlar,sağlık personeline gerek duymadan evde tek başlarına kendilerine ya da yakınlarına bu testi rahatlıkla uygulayabilirler” dedi.