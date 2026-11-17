Bu yılın başlarında Türkiye pazarına giriş yapan iFFALCON, Kasım ayındaki alışveriş kampanyalarına etkileyici bir başlangıç yaptı. Markanın gelişmiş QD-Mini LED teknolojisine sahip U95A serisi, Kasım ayının ilk yarısında, ekim ayının aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 454 artırarak önemli bir başarı elde etti. Böylece yaklaşık 5,5 katlık büyüme kaydedildi.

iFFALCON U95A'dan Büyük Başarı

Kasım ayındaki alışveriş kampanyalarıyla birlikte iFFALCON'un QD-Mini LED teknolojisine sahip U95A serisinin satışlarında önemli bir artış yaşandı. Kasım ayının ilk yarısında satışlarını Ekim ayının aynı dönemine kıyasla yüzde 454 artıran seri, yaklaşık 5,5 katlık büyüme performansı elde etti.

iFFALCON U95A serisi, QD-Mini LED teknolojisiyle yüksek parlaklık, güçlü kontrast ve canlı renkleri bir araya getiriyor. 512'ye kadar yerel karartma bölgesi sayesinde ekranın farklı alanlarındaki ışığı hassas biçimde kontrol edebilen seri, karanlık ve aydınlık sahnelerde detayların daha belirgin olmasını sağlıyor.

1.000 nit tepe parlaklığı ve DCI-P3 renk gamının yüzde 93'ünü kapsayan geniş renk yelpazesi ise daha zengin, gerçekçi ve etkileyici görüntüler sunuyor. U95A, bu özellikleriyle günlük televizyon kullanımından sinema deneyimine kadar farklı izleme alışkanlıklarını karşılıyor.

144 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync Premium Pro teknolojisiyle daha akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor. HDR10+ ve Dolby Vision IQ desteği sayesinde ise görüntülerin parlaklık, kontrast ve renk açısından optimize edilmesini sağlıyor. Böylece film ve dizilerde daha sürükleyici bir izleme deneyimi elde ediliyor.

ONKYO imzalı ses sistemiyle evde müzik ve sinema keyfi Görüntü performansını gelişmiş ses teknolojileriyle tamamlayan iFFALCON U95A serisinin ONKYO imzalı 2.1 kanal ses sistemi sayesinde etkileyici stereo ses ve güçlü baslarla kendinizi adeta canlı bir konser performansındaymış gibi hissedebilirsiniz. Dolby Atmos desteği ise sesin farklı yönlerden geliyormuş gibi algılanmasını sağlayarak izleyicileri aksiyonun merkezine taşıyor.