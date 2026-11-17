Sharp, yeni akıllı telefonu Aquos Sense 11'i Japonya'da tanıttı. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen 157 gram ağırlığında olan telefon yalnızca 7,6 mm kalınlığında. Bu arada telefon yüksek ekran parlaklığı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Sharp Aquos Sense 11'in Özellikleri Neler?

Özellik Sharp Aquos Sense 11 Ekran 6,2 inç Pro IGZO OLED Çözünürlük 2.340 x 1.080 piksel Yenileme hızı 1Hz - 240Hz Tepe parlaklığı 3.000 nit İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama 128 GB / 256 GB UFS 3.1 microSD desteği 2 TB'a kadar Ana kamera 50,3 MP, OIS Ultra geniş açı kamera 50,3 MP, 122 derece Ön kamera 32 MP Batarya 5.000 mAh Şarj 36W kablolu İşletim sistemi Android 17 Bağlantı 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC SIM Nano-SIM + eSIM Dayanıklılık IP6X, IPX5, IPX8, IPX9 Ağırlık 157 gram Kalınlık 7,6 mm

Sharp Aquos Sense 11'in Ekranı Nasıl?

6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Pro IGZO OLED ekran üzerinde 2.340 x 1.080 piksel çözünürlük sunuyor. Değişken yenileme hızı, ekrandaki içeriğe göre 1Hz ile 240Hz arasında ayarlanabiliyor. 240Hz modu ise bütün uygulamalarda kullanılamıyor. Bu hızdan sadece özelliği destekleyen uygulamalarda yararlanılabiliyor

Sharp'ın yeni telefonu 3.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon güneşli bir havada dışarıda rahatça kullanılabilecek. Bu arada Pro IGZO OLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Snapdragon 7s Gen 3 Performansı Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

Sharp Aquos Sense 11'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında iki adet 50,3 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip. Bu teknoloji çekim sırasında el titremesinin neden olduğu bulanıklığı azaltıyor. Ultra geniş açılı kamera ise 122 derece görüş alanı sunuyor. Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera yer alıyor.

Sharp Aquos Sense 11 Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Aquos Sense 11, Android 17 işletim sistemiyle geliyor. Telefonun dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtildi. Bu arada 157 gram ağırlığında ve 7,6 mm kalınlığında olan telefonda NFC, 5G, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E desteği mevcut.

Sharp Aquos Sense 11'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 594 dolar (29 bin 948 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 754 dolar (38 bin TL)

Sharp Aquos Sense 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Sharp Aquos Sense 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Sharp'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Aquos Sense 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Aquos Sense 11'in dört büyük Android güncellemesi alacak olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede telefon yazılım bakımından uzun yıllar boyunca güncelliğini devam ettirebilecek. Bu arada Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sağlayacağını düşünüyorum. Bu, genel telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyecektir.