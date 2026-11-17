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Sağlık takibi ve uzun pil ömrünü ince bir tasarımda birleştiren Xiaomi Smart Band 11, kompakt gövdesiyle öne çıkan Xiaomi Watch S5 41mm ve mücevher tasarımından ilham alan açık kulak tipi Xiaomi Clip kulaklık; Xiaomi Türkiye resmi çevrimiçi mağazası mi.com/tr, Trendyol, Hepsiburada, n11 ve Amazon üzerinden Türkiye'de satışa sunuldu. 17 Kasım – 2 Aralık 2026 tarihleri arasında üç ürün de özel indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.

Xiaomi Smart Band 11, Watch S5 ve Xiaomi Clip'in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Smart Band 11, Xiaomi Watch S5 41 mm ve Xiaomi Clip Türkiye'de satışa sunuldu. 17 Kasım – 2 Aralık 2026 tarihleri arasında tüm ürünler özel indirimli fiyatlarla sunuldu. 7.499 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla sunulan Xiaomi Clip indirim döneminde 6.499 TL'den satışa çıktı. Siyah, Beyaz, Mor ve Gold olmak üzere dört renk seçeneğine sahip.

Xiaomi Smart Band 11'in Siyah, Gümüş ve Pembe renk seçenekleri 2.999 TL, Ay Parıltısı versiyonu 3.299 TL, seramik gövde versiyonu ise 4.199 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla sunuldu. İndirim döneminde bu fiyatlar sırasıyla 2.699 TL, 2.999 TL ve 3.899 TL'ye iniyor.

Xiaomi Watch S5 41mm'nin standart versiyonu 11.599 TL, seramik versiyonu ise 12.999 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. İndirim döneminde standart versiyon 9.999 TL'ye, seramik versiyon ise 11.499 TL'ye satın alınabiliyor.

Xiaomi Smart Band 11 Neler Sunuyor?

Xiaomi Smart Band 11, 1,72 inçlik klasik yarış pisti formundaki AMOLED ekranıyla geliyor. Dört kenarda eşit genişlikteki ultra ince çerçeve sayesinde ekran, gövdenin %77'sini kaplıyor. 2.000 nit tepe parlaklığa ulaşan ve saniyede 60 Hz yenileme hızına sahip ekran, güneş ışığı altında bile net bir görüntü sunuyor.

9,99 milimetre kalınlığındaki bileklik, standart versiyonda yalnızca 15,6 gram ağırlığında. Seramik gövde seçeneği ise aynı incelikte, daha premium bir görünüm sunuyor. Cilt dostu örgü naylon kayış seçeneği, uyku sırasında da rahat bir kullanım sağlıyor. 233 miliamper saatlik batarya, tek şarjla 21 güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

Xiaomi Smart Band 11; kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve stres takibini bir arada sunan çok boyutlu sağlık yönetimine sahip. Profesyonel uyku takibi, yenilenen kalp atış hızı ekran düzeni ve 150'den fazla spor modu bulunuyor. 50 metre derinliğe eşdeğer basınç anlamına gelen 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip bileklik, su altında da kalp atış hızını ölçebiliyor.

Xiaomi Watch S5 41 mm'nin Özellikleri Neler?

Xiaomi Watch S5 41mm, 9,9 milimetre kalınlığında paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. Kayışsız ağırlığı 36 gramdan başlayan saat, esnek kordon bağlantı tasarımı sayesinde farklı bilek ölçülerine uyum sağlıyor. 1,32 inçlik yuvarlak AMOLED ekran, 466x466 piksel çözünürlük sunuyor. Seramik çerçeveli versiyon ise daha şık bir görünüm arayanlara hitap ediyor.

Xiaomi'nin sektörde ilk olarak tanımladığı üç sıcaklık sensörlü yerleşim, kadınların regl döngüsünü daha doğru tahmin etmeyi amaçlıyor. Saat, regl döngüsüyle uyumlu akıllı kilo verme planı da sunuyor ve kullanıcının fiziksel durumuna göre uygun egzersizler öneriyor.

'Sağlık Özeti' özelliği, egzersiz ve uyku gibi farklı alanlardaki sağlık verilerini tek bir ekranda toplayarak yorumluyor ve kişiye özel öneriler sunuyor. Kalori yönetimi özelliğiyle alınan ve harcanan kalori bilekten takip edilebiliyor, kalori açığı görsel olarak gösteriliyor. Yüksek silikon içerikli 590 miliamper saatlik batarya, önceki nesle göre %84 daha yüksek kapasite sunuyor. Saat, hafif kullanımda 14 güne, normal kullanımda 8 güne kadar pil ömrü sağlıyor.

Yeni etkileşim mimarisi ve cam görünümlü arayüzüyle gelen HyperOS 4, sağa kaydırarak ulaşılan akıllı asistan sayfasıyla bilgilere hızlı erişim sunuyor. Yeni interaktif "sevimli evcil hayvan" saat kadranı ise anlık hava durumunu ve kullanıcının stres seviyesini animasyonlarla yansıtıyor.

5 ATM suya dayanıklılık, Bluetooth 5.4 ve 2,4 gigahertz Wi-Fi bağlantısı; ivme ölçer, jiroskop, elektronik pusula, barometre, ortam ışığı, optik kalp atış hızı ve sıcaklık sensörleri, Xiaomi Watch S5 41 mm'nin diğer özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Xiaomi Clip'in Özellikleri Neler?

Kulağa klips gibi takılan ve kulak kanalını kapatmayan açık kulak tasarımlı Xiaomi Clip, kulaklık başına yalnızca 5,5 gram ağırlığında. Kulak hatlarını saran biyonik kavisli tasarım, optimize edilmiş C formundaki köprü ve 3,4 milimetre kavrama aralığına sahip titanyum hafızalı tel; uzun süreli kullanımda bile rahat ve sabit bir kullanım sunuyor. Mücevher kutusu gibi açılan şarj kutusu ve sade, cinsiyetten bağımsız tasarım dili, farklı tarzlarla kolayca uyum sağlıyor.

11 milimetrelik dinamik sürücü, mikrokristal metal kaplamalı diyafram ile güçlü baslar, net vokaller ve zengin tiz detaylar sunuyor. LHDC 5.0 yüksek çözünürlüklü ses kodeği ve Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikasına sahip kulaklık, 20 hertz ile 48 kilohertz arasında frekans aralığı sunuyor. Bas güçlendirme algoritması açık kulak tasarımında da dolgun bir ses sağlarken, simetrik çift hava kanalı ses sızıntısını azaltıyor.

Üç mikrofonlu yapı ve kemik titreşimini algılayan ses birimi ile desteklenen yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma, görüşmelerde sesin net iletilmesini sağlıyor. Kulaklık tek şarjla yaklaşık 9 saat, şarj kutusuyla birlikte toplamda 38 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. IP57 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı olan kulaklık, terlemeye ve su sıçramalarına karşı dayanıklı yapısıyla spor sırasında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kulaklık ya da şarj kutusu üzerinden hızlıca başlatılabilen kayıt özelliği; toplantı ve ders kaydı, telefonda oynatılan medyanın kaydı ve arama kaydı olmak üzere üç mod sunuyor. Kayıtlar Xiaomi Earbuds uygulamasıyla yazıya dökülebiliyor. Xiaomi Clip, aynı anda iki cihaza bağlanma, ses paylaşımı ve düşme uyarısı desteği de sunuyor.