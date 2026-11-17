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KPCDigital’in geliştirdiği The Fallen Grid, 6 Kasım 2026’da Steam’de erken erişime çıktı. Tek başına ya da toplam dört kişiye kadar çevrim içi oynanabilen yapım, kuş bakışı zombi aksiyonunu bulmacalar ve kaynak yönetimiyle birleştiriyor. Oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği de bulunuyor.

The Fallen Grid Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici ekibin paylaştığı bilgilere göre yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalışılan oyunda eski Resident Evil oyunlarını hatırlatan kilitli kapılar ve küçük bulmacalar var. Zombilerle mücadele ederken ilerlemenin yolunu da bulmak gerekiyor. Ekip, erken erişim çıkışının ardından geliştirmeyi sürdürüyor.

İki kişilik KPCDigital ekibi, oyunu tanıttığı paylaşımda bu ilerleyişi biraz daha açıyor: Oyuncuların karşısına kilitli kapılar ve şifre panelleri çıkıyor, yolu açmak için bulmacaları birlikte çözmeleri gerekiyor. Unity 6 ile geliştirilen oyunun bölüm tasarımlarını, üç boyutlu modellerini ve müziklerini de ekip hazırlamış.

Haritada terk edilmiş binalar, karanlık tüneller ve gizli alanlar keşfediliyor. Çevredeki bulmacaları çözmek, silah ve mühimmata ulaşmanın yollarından biri. Cephane sınırlı. Zombileri öldürdükçe kazanılan deneyim puanlarıyla karakterin seviyesi yükseliyor ve dayanıklılığı artıyor.

İş birliğine skor rekabeti de eşlik ediyor. KPCDigital’in açıklamasına göre oyun sonunda elde edilen puan, Steam’in küresel liderlik tablosuna gönderiliyor. Böylece birlikte zombilere karşı mücadele eden oyuncular, sıralamada daha yukarı çıkmak için de yarışabiliyor.

KPCDigital, erken erişim sürecini yaklaşık 6-12 ay sürdürmeyi planlıyor. Tam sürüme kadar yeni haritalar, çevre bulmacaları, silah seçenekleri ve farklı zombi türleri eklenmesi hedefleniyor. Görsel ve ses tasarımında iyileştirmeler de planlar arasında. Ekip, takvimin oyuncu geri bildirimlerine ve geliştirme sürecine göre değişebileceğini belirtiyor. The Fallen Grid’in mevcut sürümüne Steam mağaza sayfasından ulaşılabiliyor.