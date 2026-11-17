iQOO Z12 Lite 5G, Google Play Console'da listelendi. Henüz resmi olarak tanıtılmayan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek cihaz 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak.

iQOO Z12 Lite 5G'nin Özellikleri Neler?

Özellik iQOO Z12 Lite 5G İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4 GB / 6 GB Ekran çözünürlüğü 720 x 1600 piksel İşletim sistemi Android 16

iQOO Z12 Lite Hangi İşlemciyi Kullanacak?

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunacak. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Örneğin çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ortalama 40 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise ortalama 60 FPS'te oynanabiliyor.

Orta segment telefonlar arasında oldukça popüler olan bu İşlemci daha önce iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Dimensity 6300, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

iQOO Z12 Lite'ın Ekranı Nasıl Olacak?

Google Play Console'da yer alan bilgilere göre telefon 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Z11 Lite'ta 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 120Hz yenileme hızı yer alabilir. Bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

iQOO Z12 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z12 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 16 işletim sistemine sahip iQOO Z12 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Orta segmentte konumlanacak telefonun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Dimensity 6300 işlemcisi sayesinde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Diğer özellikler henüz belli değil ancak telefon, serinin önceki modeli gibi yüksek batarya kapasitesine sahip olabileceği tahmin ediliyor.