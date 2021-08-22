Yerli İnsansız Hava Aracı Anka'ya Pakistan Desteği

Yerli İHA Anka Pakistan semalarını da koruyacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan’ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM), insansız hava araçlarına ilişkin önemli bir ortaklığa imza attı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan son açıklama doğrultusunda Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM) ile ortaklık sağlandığı aktarıldı. 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanan iş birliği kapsamında yerli insansız hava aracı Anka'nın ele alınacağı belirtildi.

Türkiye ve Pakistan merkezli iki şirket arasında yapılan son ortaklık, özellikle Anka İHA'nın geliştirilmesi ve proje patentlerinin genişlemesine izin verecek. TUSAŞ ve NESCOM arasındaki ortaklık sayesinde Anka’ya ait bileşenlerin üretilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Yerli İHA Anka Pakistan ortaklığıyla güçlenecek

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirilen imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu iş birliğin Pakistan ile olan dostluğu artıracağını dile getirdi. Kotil, "Bu sayede İHA’larımızın güçlenmesi sağlanacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli." diyerek şunları aktardı:

"Pakistan ve Türkiye arasındaki bu ortaklık ile İHA’larımızın güçlenmesi sağlanacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız insan kaynağı iş birliğini yine bu sözleşmede de hayata geçireceğiz. Bunun yanında, üretim ve özellikle teknolojik gelişimleri de birlikte geliştireceğiz."

Pakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak istediklerini ifade eden Genel Müdür Kotil, TUSAŞ ve NESCOM'un istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden de ortaklık sağlayacağını ifade etti. Kotil'in açıklamasına göre, yerli İHA'lar için potansiyel pazar daha da genişlemiş olacak.

Pakistan ile yapılan iş birliğin, Anka sistemlerini geliştirmeye katkı sunacağı belirtilirken aynı zamanda yerli İHA sektörüne önemli kazanımları olacak.

Askeri üsler ve stratejik sivil hedefler söz konusu olduğunda üçüncü ve dördüncü nesil İHA'ların kritik rol oynadığı biliniyor. Türkiye'de devam eden yerli yazılım ve donanım çalışmaların son örneği ise Anka insansız hava aracı sistemi.

Peki ya siz Pakistan ve Türkiye arasında yapılan bu ortaklığı nasıl yorumluyorsunuz, yerli İHA Anka'nın NESCOM'a açılmasıyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.