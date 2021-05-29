Türkiye'de İHA ile Teslimat Süreci Başlıyor

Türkiye'de İHA ile teslimat süreci resmen başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülecek olan proje dahilinde 50 bini aşkın İHA, kargo taşımacılığına hazır hale getirilecek. Taşınacak ilk faydalı yük ise hafif ilaçlar olacak.

İnsansız hava araçları ile yapılan teslimat çalışmaları dünyada hızla sürerken, Türkiye'de de benzer bir projeye start verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından koordine edilecek İHA çalışması kapsamında sivil amaçlı yönetim modeli geliştiriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre SHGM, İHA'ların düzenleme, müsaadelendirme ve operasyonları için yeni bir araştırma başlattı. SHGM'nin 50 bin İHA ile yürütmeyi planladığı bu model dahilinde Türk sivil hava sahasının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

SHGM tarafından denetlenecek olan sistem sayesinde uçuş izinlerine yönelik onay mekanizmalarına ihtiyaç duyulmayacak ve taşıma faaliyetleri esnek bir şekilde sağlanabilecek.

İHA ile ilk teslimat 6 Haziran'da yapılacak

İHA ile kontrollü faydalı yük (hafif ilaç) taşımacılığı yapmayı hedefleyen SHGM, bu konudaki çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı. İstanbul Valiliği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla birlikte çalışan SHGM, faydalı yük taşımacılığı yapılacak hava sahası için gerekli güvenlikleri almak istiyor.

SHGM'nin öngördüğü uçuşlar ilk olarak Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 6 Haziran'da Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında gerçekleştirilecek.

Acıbadem'de yürütülecek test kapsamında İHA ile hafif ilaç taşınması hedefleniyor. Test uçuşuna ait sonuçlar ise SHGM tarafından modelin geliştirilme sürecinde kullanılacak.

50 binden fazla İHA, özellikle ulaşması zor bölgelere kan ve aşıları taşımak için kullanılıyor. Sağlık sektörüne ek olarak teknoloji, kargo, e-ticaret ve gıda şirketlerinin de gündeminde İHA ile teslimata ilişkin ihtiyaçlar yer alıyor.

Savunma alanında ön plana çıkan İHA'lar kargo taşımacılığı için önemli bir araç haline gelebilir. Farklı ihtiyaçlar için birebir olan İHA; tarımdan arama-kurtarmaya, orman yangınlarıyla mücadeleden trafik denetimine, hava tahmininden yayıncılığa kadar geniş bir alanda kullanılmaya müsait.

Peki ya sizler İHA ile taşımacılık yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Askeri ve savunma alanında popüler olarak tercih edilen bu teknolojik araçların gündelik hayatımıza girmesiyle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.