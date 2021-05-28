Samsun'da PUBG Eşyaları Çalan Çeteye Operasyon!

PUBG eşyaları çalan çeteye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye genelinde onlarca kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

PUBG Eşyaları Çalan Çete Çökertildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PlayerUnknown's Battlegrounds isimli oyunda oyuncuların eşyalarını çalan çeteye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İHA'daki habere göre şüpheliler, PUBG oyuncularına sosyal medya platformları üzerinden kötü amaçlı yazılım içeren bağlantı gönderiyordu. 4 farklı internet hattı üzerinden bağlanan çete, bu yöntem ile oyuncuların hesabını ele geçiriyordu. Şüpheliler, sosyal medya hesabını ele geçirdikleri oyuncuların popüler battle royale oyununda yer alan eşyalarını çalıyorlardı.

Yabancı uyruklu kişilerden oluşan çete, ele geçirdikleri sosyal medya hesabının mağdur tarafından geri alınmasını önlemek için paylaşım yaparak hesabın kapatılmasını sağlıyordu. Söz konusu kişilerin bu şekilde 15 gün içerisinde Türkiye'nin birçok şehrinde yaklaşık 100 hesabı ele geçirdikleri ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca kişiyi mağdur eden çeteye bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda televizyon, bilgisayar kasası, çok sayıda HDD, SSD, USB bellek ve cep telefonları ele geçirildi.

Şahısların bu yöntem ile ne kadar haksız gelir elde ettiği henüz bilinmiyor. Elde edilen haksız kazancın miktarı Yapılan araştırmanın sonucunda belli olacak. Irak uyruklu 4 kişinin Samsun Adliyisine sevk edildiği belirtildi.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Nedir, Nasıl İndirilir?

Bluehole tarafından geliştirilen PUBG, ilk olarak 2017 yılında PC ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olarak nitelendirilen yapım, kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti.

Battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan Bluehole, bu başarıyı Android ve iOS platformlarında devam ettirmek için 2018 yılında oyunun mobil sürümünü geliştirdi. Ücretsiz olarak sunulan video oyununda 100 oyuncu bir adada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Amaç ise hayatta kalan son oyuncu olmayı başarmak.

Son zamanların en popüler yapımı olan PlayerUnknown's Battlegrounds'ı cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz.