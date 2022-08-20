İki Eski Samsung Galaxy Telefonuna Önemli Bir Yazılım Güncellemesi Geldi

Birkaç yıl öncesine kadar, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları bile yalnızca iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri alıyordu. Şirket artık herhangi bir Android OEM'in büyük çoğunlukla en iyi yazılım desteğini sağlıyor. Birçok cihaz artık dört Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alıyor.

Galaxy S7 ve Galaxy S8 ise bu noktada neredeyse altı yaşında. Bu da o listede olmadıkları anlamına geliyor ancak Samsung, artık üretimi durdurulan bu cihazlar için önemli bir güncelleme yayınladı

Samsung'un bunu geçmişte yaptığını gördük. Şirket gönderilmesi gereken önemli bir güncelleme olduğunda, yazılım desteği son tarihlerinin çok ötesinde olan cihazları bile güncellemekten çekinmiyor. Bu nedenle Galaxy S7 ve Galaxy S8 bugün bahsi geçen güncellemeyi aldılar.

Galaxy S7 ve Galaxy 8 Serisi Yeni Yazılım Güncellemesine Kavuştu

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, bugün G93xFXXU8EVG3 donanım yazılımı sürümü güncellemesini aldılar. Bu telefonlar en son Kasım 2020'de güncellenmişti. Galaxy S8 serisi, son resmî güncellemenin Nisan 2021'de yayınlanmasının ardından G95xFXXUCDVG4 donanım yazılımı sürümüyle bugün bir diğer güncelleme alan telefon olmuş oldu.

Bu güncellemelerin her ikisi de bir GPS düzeltmesi getiriyor. Açıkçası bu sorun, üretimi durdurulan cihazlar için yeni bir güncelleme gerektirecek kadar önemliydi. Samsung, geçtiğimiz dönemde 2015'te çıkmış bir cihaz olan Galaxy J7 için de benzer bir GPS düzeltme güncellemesi yayınlamıştı.

GalaxyClub'un belirttiği üzere Samsung, 2015 amiral gemisi Galaxy S6 serisi ve Galaxy S9 dâhil olmak üzere daha eski modeller için benzer güncellemeler hazırlıyor gibi görünüyor. Hâlâ kullanımda olan birçok birim olabilir, bu nedenle Samsung, bu tür eski cihazlarda bu GPS sorununu çözmeye kendini mecbur hissediyor.