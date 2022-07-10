İki Galaksinin Birleşmesi Hubble Uzay Teleskobu Tarafından Görüntülendi

Uzayın derinliklerinde, devasa nesnelerin çarpışmaları neredeyse hayal edilemez bir ölçekte meydana gelebilir. Tüm galaksiler çarpışabilir, iki galaksi tek bir nesnede birleşebilir ve her galaksiden toz ve enkaz bulutları bir araya gelip yeni yıldızların doğuşunu körükledikçe bir yıldız oluşumu fırtınası üretilebilir.

Böyle bir galaksi birleşmesi olan CGCG 396-2'nin görüntüsünü yakalayan Hubble Uzay Teleskobu, oldukça önemli anları gözler önüne sermeyi başardı. Orion takımyıldızında Dünya'dan 520 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan iki galaksi o kadar iç içe geçti ki, artık sarmal kollu galaksi birleşmesi adı verilen olağandışı türden tek bir nesne olarak kabul ediliyor.

Bu birleşme, aslen Galaxy Zoo bilim projesine katılan gönüllüler tarafından fark edildi. Vatandaşlar, Hubble verilerini taramaya ve görüntülerde görülebilen farklı galaksi türlerini sınıflandırmaya davet edildiler.

Galaksi Birleşmesini Keşfeden Galaxy Zoo Ekibi Nedir?

"Galaxy Zoo ekibi, bir web arayüzü oluşturarak ve gönüllü bilim insanlarını bu zorluğa katkıda bulunmaya davet ederek, analizi kitle kaynaklı olarak yapabildi ve altı ay içinde 100.000 gönüllü vatandaş gökbilimciden oluşan bir lejyon, 40 milyondan fazla galaksi sınıflandırmasına katkıda bulundu."

Proje 2007'de başladığından beri galaksi birleşmelerinin yanı sıra süpernova gibi farklı nesne türlerini de içerecek şekilde genişledi. Ayrıca 100'den fazla bilimsel dergi makalesine katkı sağladı ve Zooniverse platformunda da çalışan diğer gönüllü bilim programlarına ilham verdi.

Birçok galaksi sınıflandırıldıktan sonra bu nesnelerden hangisinin daha derinlemesine gözlemlenmesi gerektiğine karar vermek için bir halk oylaması yapıldı ve CGCG 396-2 kazanan oldu. Yukarıda gördüğünüz görüntüyü oluşturmak için Hubble'daki Advanced Camera for Surveys aracı kullanıldı.