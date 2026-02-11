İkinci Battlefield 6 Sezonu Haftaya Başlayacak

Electronic Arts ve Battlefield Studios tarafından yayınlanan yeni fragman ile yeni Battlefield 6 sezonunun önümüzdeki hafta başlayacağı teyit edilmiş oldu. Esasen geçtiğimiz ay başlayacaktı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yeni Battlefield 6 Sezonu İçin Geri Sayım Başladı

İkinci Battlefield 6 sezonunun esasen 21 Ocak 2026 tarihinde başlaması planlanmıştı, ama başlamasından bir hafta önce Electronic Arts tarafından yapılan duyuru ile 17 Şubat 2026 tarihine ertelenmişti. Ertelemenin arkasındaki gerekçe olarak da topluluk tarafından yapılan geri bildirimler gösterilmişti.

Sosyal medya üzerinden yapılan yeni paylaşım ile bir başka ertelemenin olmayacağı teyit edilmiş oldu. Bir dakikadan biraz uzun olan fragmanda, Bravia bölgesindeki Hagental hava üssü etrafında dönen aksiyon gösteriliyor.

Season 2 takes the fight to the mountains of Germany on Feb. 17 🗻



A NATO airbase is the objective, and the battle to reclaim it could ignite global consequences.



🔔 Gameplay Trailer premiere: https://t.co/VzpPJWghTH#Battlefield6 pic.twitter.com/ZHNopSNto6 — Battlefield (@Battlefield) February 10, 2026

Yeni sezon ile gelecek olan haritalardan bir tanesi Contaminated olup, ölçek olarak Eastwood ile Mirak Valley arası büyüklükte olacak. Bununla birlikte Battlefield 1 ve Battlefield V oyunlarındaki St. Quentin Scar ile Arras ile eş değer ölçüde olacağı da belirtiliyor.

Electronic Arts ayrıca Battlefield 4'teki popüler Golmud Railway haritasının da Battlefield 6 için yeniden inşa edilmekte olduğunu ve gelecekteki sezonlardan bir tanesinin içeriğine dahil edileceğini müjdeledi. Ne var ki bunun hangi sezonda ve ne zaman olacağına dair bir bilgi verilmiş değil.

2025 yılının en fazla satan oyunu olan Battlefield 6, Amerika menşeli şirketin net gelirlerinin, önceki yıla kıyasla, % 38 oranında arttığını söylüyor. Ancak güçlü bir başlangıç yapılmış olmasına rağmen, çıkış sonrası içerik eksikliği nedeniyle oyuncu sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Bakalım ikinci sezon ibrenin tersine dönmesini sağlayacak mı? Bunu hep birlikte haftaya göreceğiz.