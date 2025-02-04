İkinci El Aracını Satacak Kişilerin Artık Bu Belgeye Sahip Olması Gerekiyor!

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yılın ilk aylarında Ticaret Bakanlığı'nın pek çok vatandaşımızın şikayet ettiği ikinci el araç alım-satım işlemleri için bazı çalışmalar yürüttüğünü aktarmıştık. Bakanlık bu çalışmalar ışığında araç satışlarını daha güvenilir hale getirecek yeni Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) hayata geçirdi.

Bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni sistem ile birlikte ikinci el satış platformlarına araç ilan vermek isteyen vatandaşlar kapsamlı bir doğrulama uygulamasına tabi tutulacak. Bundan böyle araç satışı gerçekleştirecek kişilerin yetki belgesine sahip olması gerekecek.

Yetki Belgesi Olmayanlar 1 Nisan'dan Sonra Araç İlanı Veremeyecek

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni EİDS sisteminin kapsamını artırmak adına yeni bir aşamaya daha geçiş yaptı. 2023'ün son günlerinde ikinci el araç ilanları için kimlik doğrulamasını zorunlu hale getiren sistem, şimdi ise aracını ilana vermek isteyen vatandaşların yetki belgesi almasını zorunlu kılacak.

Bakanlık tarafından paylaşılan yeni düzenlemeye göre, ikinci el araç satış platormları EİDS kapsamında yetki doğrulaması uygulamasına geçiş yapacak. Sahte ilanların önüne geçilmesini amaçlayan bu uygulama ile birlikte kullanıcıların satış için yeni bir yetki belgesine sahip olması gerekecek. Ayrıca araç satışını üstlenecek oto galeri işletmecileri de e-Devlet üzerinden satış yetkisini üstlenebilecek.

Yetki doğrulaması için geçiş süreci 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Belirtilen tarihe kadar yetki doğrulaması sürecini tamamlamayan kişiler, artık ikinci el araç ilanı veremeyecek. Bununla birlikte galeri işletmecileri de yine 1 Nisan'dan itibaren yetki belgesi olmadan elektronik platformlara herhangi bir ilan açamayacak.

Yetkisiz İşletme İhbar Modülü ve EİDS Yetki Doğrulamasına İlişkin Basın Açıklaması



(04.02.2025) pic.twitter.com/B4iI20y2tX — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 4, 2025

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