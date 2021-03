İkiz Doğum Oranları Hiç Olmadığı Kadar Yüksek: İşte Sebebi!

Dünya genelinde iki doğum oranları arttı. Yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında önceki yıllara kıyasla daha fazla ikiz doğuyor. Çalışmayla beraber bunun sebebi belli oldu. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İkiz Doğum Oranları Neden Arttı?

Dünya çapında her sene 1,6 milyon civarında ikiz doğuyor. Bu durum, her 42 çocuktan bir tanesinin ikiz olarak dünyaya geldiği anlamına geliyor. BBC'deki habere göre Tüp bebek gibi teknikler, ikiz doğum oranının 1980'li yılardan bu zamana kadar üçte bir oranında artmasına neden oldu. İkiz doğum oranına ilişkin önemli bir araştırma gerçekleştirildi ve yapılan araştırma, Human Reproduction olarak isimlendirilen bir dergide yayımlandı.

165 ülkeyi kapsayan araştırmada 2010 - 2015 yılları arasında ikiz doğum oranı hakkında bilgi toplandı. Toplanan bilgiler 1980 ile 1985 yıllarındaki oranlar ile karşılaştırıldı. Dünya genelini kapsayan araştırmada, ikiz doğumların sayısının tüm zamanlara kıyasla yüksek seviyede olduğu sonucuna varıldı.

Günümüzde her 1000 doğumdaki en yüksek ikiz oranının Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinde olduğu tespit edildi. Dünya genelinde ise her 1000 doğumda ikiz bebek dünyaya gelme oranı 9'dan 12'ye yükseldi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Afrika bölgesindeki ikiz doğum oranı her zaman yüksek seviyede. Asya ve Afrika, şu anda dünya çapında bütün ikiz doğumlarının yaklaşık yüzde 80'ini kapsıyor.

Söz konusu çalışmanın yazarı Prof. Christiaan Monden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afrika'da ikiz doğum oranı çok yüksek çünkü burada çift yumurta ikizlerinin sayısı çok fazla. "Bu, büyük olasılıkla Afrika nüfusu ile diğer popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Afrika ve Asya'nın yanı sıra Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgelerinde yer alan ülkelerde de ikiz doğum oranı artıyor. Paylaşılan bilgilere göre 1970'li yıllardan bu zamana kadar ikiz doğum oranının artmasının en büyük nedeni tıbbi yardımla üremenin artan kullanımı. Tıbbi yardımla üreme yöntemlerinin tamamı çoklu doğum olasılığını önemli ölçüde arttırıyor.

Tıbbi yardımla üreme yöntemlerinin yanı sıra ileri yaşta hamilelik, artan doğum kontrol yöntemleri ve daha düşük doğurganlık da bu oranın artmasına neden olabiliyor. Profesör Monden, "İkiz doğumlar, bebekler ve çocuklar arasında daha yüksek ölüm oranları ve hamilelik sırasında ve doğum sırasında ve sonrasında anneler ve çocuklar için daha fazla komplikasyonlarla ilişkili olduğu için bu önemli" dedi.