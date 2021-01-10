2020’de Doğan Bebeklere En Çok Verilen İsimler Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020’de doğan bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. Peki, geçtiğimiz yıl doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020’de Doğan Bebeklere En Çok Hangi İsimler Verildi?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2020 verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi. 2020 yılında dünyaya gelen 1.091.143 bebek içerisinden erkek bebeklerin 7.540’ına Yusuf, 6.236’sına Miraç, 6.222’sine Eymen ismi verildi. 1.091.143 bebek içerisinden kız bebeklerin 11.179’una Zeynep, 7.316’sına Elif, 6.335’ine Defne ismi verildi.

2020 yılında doğan bebeklere verilen isimler bölgeden bölgeye farklılık gösterdi. Türkiye’de nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölgelerden Marmara Bölgesi’nde dünyaya gelen 305.096 bebek içerisinde erkek bebeklere Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kız bebeklere Zeynep, Defne, Asel ismi verildi.

En az bebeğin doğduğu Karadeniz Bölgesi’nde 78.257 bebeğin içerisinde erkeklerde en çok tercih edilen isimler de Marmara Bölgesi ile aynı oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde dünyaya gelen 157.307 bebek içerisinde erkeklere en çok verilen isimler Yusuf, Ömer Asaf ve Eymen; kız bebeklere en çok verilen isim ise Zeynep, Elif ve Defne oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2020 yılında 193.401 bebek doğdu. Diğer bölgelerde sık sık tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep gibi isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimlerden ikisi oldu. Ege Bölgesi’nde dünyaya gelen 112.030 bebeğin içinde erkeklerde en çok kullanılan isimler Eymen, Miraç, Kerem; kızlarda en çok kullanılan isimler ise İç Anadolu Bölgesi ile benzer şekilde Zeynep, Defne ve Elif oldu.

Akdeniz Bölgesi’nde 143.877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel ve Elif isimleri tercih edildi. Son olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde 100.679 bebeğin içerisinde en çok tercih edilen isimler arasında Yusuf, Miraç, Zeynep, Elif, Miran ve Azra yer aldı.

2020 yılında bazı isimler sadece tek bir bebeğe verildi. Bunların içinde Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri yer aldı.