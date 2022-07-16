İklim Değişikliği Fransa'da Hardal Kıtlığına Sebep Oldu

21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkan iklim değişikliği, tüm ülkeleri ve insanları etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda yaşanan yiyecek kıtlığı gibi sorunların başlıca sebeplerınden birinin iklim değişikliği ve küresel ısınma olduğu düşünülüyor. Fransa'dan gelen bir habere göre ülkenin ünlü üreticisi Dijon'un iklim krizi sebebiyle hardal üretimi azaltı.

Fransa'nın Burgonya kentinde üretilip tüm dünyaya satılan Dijon hardalları, premium deneyim isteyenlerin başlıca tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakat firmanın belirttiğine göre son yıllarda yaşanan küresel tedarik zinciri sorunları sebebiyle hardal üretimi büyük ölçüde azaldı.

Gıda Fiyatları Artmaya Devam Edecek!

Pandemi sonrası neredeyse tüm ülkeler enflasyon ile mücadele ederken gıda fiyatlarında beklenmedik artışlar yaşanıyor. Özellikle gıda üretiminin yoğun olduğu Ekvator ve çevresindeki ülkelerde yaşanan doğal afetler küresel gıda zincirine büyük darbe vurdu. Dijon Direktörü Luc Vandermaesen, New York Times'a verdiği demeçte hardal yapımında kullandıkları tohumların %80'inin yurt dışından geldiğini ve geçtiğimiz yıl dünya genelinde tohum üretiminin %50 oranında azaldığını belirtti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası hardal fiyatlarının %25'e kadar arttığını aktaran Vandermaesen, diğer gıda ürünlerinde de benzer artışların kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Özellikle Orta Amerika ve Brezilya'da yaşanan kahve üretiminin azalması sorunu, önümüzdeki sene dünya genelinde kahve fiyatlarının artmasına sebep olabilir. İklim değişikliğinin getirdiği sorunların yanına Rusya gibi dünyanın en büyük tarım üreticisi ülkelerinden birine uygulanan ambargo sonucu reel üretimin azalması, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya'daki ülkeleri büyük ölçüde etkileyecek. Uzmanlara göre önümüzdeki beş sene içerisinde çoğu gıdada kayda değer fiyat artışı yaşanabilir.