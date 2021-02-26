İl İl Alınan Koronavirüs Yasakları Açıklandı! İşte Getirilen Yasaklar

İl il alınan koronavirüs yasakları duyuruldu. Türkiye 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli olarak normalleşmeye başlıyor. Yerinde karar dönemi 1 Mart'ta başlayacak. 1 Mart öncesinde illere yeni koronavirüs yasakları geldi. İl il alınan koronavirüs yasakları neler? Hangi illerde yasak var?

İl İl Alınan Koronavirüs Yasakları Duyuruldu

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da son sürat sürüyor. Mynet'in aktardığı habere göre, bazı illere yeni yasaklar getirildi. İşte il il alınan koronavirüs yasakları:

Muğla , Bodrum Getirilen Yasaklar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.

Karabük Getirilen Yasaklar

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verildi.

Sakarya Getirilen Yasaklar

1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.

Osmaniye Getirilen Yasaklar

Vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Riza Getirilen Yasaklar

İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı.

Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak.

Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek.

Tokat Getirilen Yasaklar

10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatıldı.

10 gün boyunca düğün ve nikahlar yapılmayacak.

Edirne Getirilen Yasaklar

İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacak.

Balıkesir Getirilen Yasaklar

Apartman ve sitelerin bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

Ordu Getirilen Yasaklar