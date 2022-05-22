İlk Kez Bir İnsana Kanser Öldürücü Virüs Enjekte Edildi

Bilim insanları, ilk insan hastaya yeni bir kanser öldürücü virüs enjekte ettiler. Vaxinia olarak bilinen virüs, hayvanlarda başarılı testlerden geçti. Bununla birlikte etkinliğinin gerçek testi, bu yeni klinik deneyle başlıyor.

Virüs kelimesini duymak, insana anında kötü şeyler hissettirir. Sonuçta, ortada bir sürü ölümcül virüs var ancak bilim insanları, deneysel bir kanser tedavisinde Vaxinia olarak bilinen yeni bir kanser öldürücü virüs kullanmaya başladılar. Buradaki umut, virüsün vücudun kansere karşı bağışıklık tepkisini güçlendirmesi yönünde. Virüsün kendisi, kanser hücrelerini öldürmek için özel olarak tasarlandı ve daha önceki hayvan deneylerinde bilim insanları çok umut verici sonuçlar gördüler.

Ne yazık ki bu virüslerin başarısı bugüne dek oldukça sınırlıydı ancak bu sefer, bilim insanları kanseri öldüren virüsü sadece kanser hücrelerine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda onları vücudun bağışıklık sistemi tarafından daha tanınır hâle getirmek için tasarladılar. Araştırmacılar bunun vücudun tepkisini daha güçlü hâle getirmeye yardımcı olacağını ve daha iyi savaşmasına izin vereceğini umuyor.

Kanser ilaçlarının önceki klinik denemeleri de umut verici sonuçlar verd ancak Vaxinia başka yeni kapıların açılmasına da yardımcı olabilir.

Virüsün Hayvanlar Üzerindeki Testleri Oldukça Umut Verici

Tabii ki insan testlerine geçmeden önce bilim insanları virüsü hayvanlar üzerinde test ettiler. Birçok durumda, hayvan ve laboratuvar deneylerinde tümörleri küçültmede büyük başarı elde ettiler. Kanseri öldüren virüs; akciğer, meme, yumurtalık, pankreas ve kolon kanseri tümörlerinin boyutunu azaltabileceğini bilim insanlarına gösterdi.

Bu başarının ardından bilim insanları, insan testine geçmeye karar verdiler. Hayvanlarda görülen sonuçlar elbette her zaman doğrudan insan hastalara yansımaz. Bunun pek çok nedeni olduğu açık ancak araştırmacılar bu virüsün hastaların kansere karşı savaşma şansını artırabileceğinden umutlu.

Şu anda Vaxinia, sadece 100 kanser hastasının 1. faz denemesinde test edilecek. Bu hastaların metastatik veya ilerlemiş katı tümörleri bulunuyor ve her biri en az iki başka tedaviyi denemiş durumda. Araştırmacılar ilacı iki farklı grupta uygulamayı planlıyorlar. İlki sadece Vaxinia alacak. İkinci grup ise kanser öldürücü virüs ve bir immünoterapi ilacı alacak.

Tabii ki 1. faz denemeleri çoğunlukla güvenlik ve optimal dozu bulmakla ilgili. Bu nedenle virüsün bir bütün olarak etkinliğini kanıtlamayabilir. Bununla birlikte muhtemelen kanserle savaşmak için alternatif bir yöntem bulmada önemli bir sonraki adım olması bekleniyor. Testlerin mevcut hedef olarak 2025'in başlarında tamamlanması bekleniyor. Bu yüzden nihai sonuçları görmemiz biraz zaman alacak.