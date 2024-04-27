vivo X Fold 3 Pro'nun Küresel Lansmanı Yaklaşıyor!

vivo'nun en yeni katlanabilir telefonu vivo X Fold 3 Pro, sertifikasının düzenleyici web sitelerinde ortaya çıkmasının ardından uluslararası çapta piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Cihaz ilk olarak geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülmüştü.

Bluetooth sertifikası SIG Bluetooth 5.4'ü onaylarken, TKDN sertifikası ise küresel uyumluluk için ağ bağlantısı seçeneklerini detaylandırıyor. Şu anda lansman tarihi konusunda resmî bir açıklama yok ancak cihazın önümüzdeki aylarda dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

vivo X Fold 3 Pro Özellikleri

vivo X Fold 3 Pro, 2.480 x 2.200 piksel çözünürlük sağlayan 6,53 inç OLED ekranla geliyor. İç ekran ise 2.748 x 1.172 piksel ile 8,03 inç boyutlarında. Her iki ekran da 120Hz'e kadar yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklığı ile LTPO teknolojisine sahip. Ayrıca telefon, güvenlik noktasında ultra-sonik bir parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

Donanım tarafına geldiğimizde cihaz 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geliyor. 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 5.700 mAh pil de muadillerine kıyasla dikkat çekiyor.

Kamera noktasında telefon 50MP ultra geniş açılı lens ile eşleştirilmiş 50MP OV50H OIS ana kamera ve 3x optik zoom ve 70mm odak uzaklığına sahip 64MP OIS periskop lense sahip. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunuyor ve marka kendi geliştirdiği V3 görüntüleme çipini de cihaza dâhil etmiş durumda.

Peki sizin vivo X Fold 3 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.