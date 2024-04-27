Google I/O 2024 Nasıl İzlenir? Neler Bekliyoruz?

Teknoloji dünyasında geliştirici konferansları en merak edilen etkinlikler arasında yer alıyor. Bu mega etkinlikler her yıl gerçekleşiyor ve teknolojinin o yıl geldiği nokta hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Peki Google I/O 2024 bizlere neler sunacak?

Bu yıl Google'ın yapay zekâya girişi ve Gemini'nin ulaşacağı nokta hakkında bir şeyler duymayı bekliyoruz. Google'ın, merakla beklenen Pixel 8a ve Android 15'teki yenilikler de dâhil olmak üzere yaklaşan Pixel donanımını tanıtmasını bekliyoruz. Ayrıca Google'ın Meta'nın "genişletilmiş gerçeklik" alanında bir şey planlayıp planlamadığını da öğreneceğiz.

Google I/O 2024 Nasıl İzlenir?

Google I/O 2024 açılış konuşmasının başlangıç saati 14 Mayıs 2024, TSİ 20.00 olarak belirlenmiş durumda. Etkinliği vakti geldiğinde Google'ın web sitesinden veya YouTube'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gemini Yapay Zekasına Dair Yeni Detaylar Göreceğiz

Google yapay zekâ konusunda oldukça hırslı ve istekli. Şirket son 10 yılını makine öğrenimi algoritmalarının geldiği noktayı ve her gün etkileşimde bulunduğunuz ürünleri nasıl geliştirdiklerini anlatarak geçirdi.

Bu yılki Google I/O muhtemelen bunu bir adım öteye taşıyacak çünkü şirket kaynaklarını büyük ölçüde Gemini gibi bir yapay zekânın tüketiciye yönelik tüm mevcut ürünlere neler yapabileceğine odaklanmaya kaydırdı.

Yeni Pixel Telefonu Bizlerle Olacak

Google'ın her yıl gerçekleştirdiği geliştirici konferansı genellikle donanımların tanıtıldığı bir etkinlik olmuyordu ancak son birkaç yıldır Google bu konferansı ya yeni ürünlerini tanıtmak ya da yeni nesil "ucuz" telefonunu piyasaya sürmek için kullanıyor.

Öyle ki geçen yılki Google I/O 2023, bizlere Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold'u sunmuştu. Bu yıl ise daha uygun fiyatlı Pixel 8a modelinin tanıtılmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni bir Pixel Tablet görmemiz de ihtimaller arasında.

Şimdilik etkinliğe dair tüm beklentiler ve bilinen detaylar bunlarla sınırlı. Peki sizin Google I/O 2024'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.